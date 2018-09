Verden

På en pressekonferanse i FN onsdag kveld uttalte den amerikanske presidenten seg om Kavanaughs sak, som skal opp i en åpen høring i Senatets justiskomité torsdag. I høringen vil både Kavanaugh (53) og psykologiprofessoren Christine Blasey Ford (51) møte. Ford har anklaget Kavanaugh for å ha holdt henne fast og forsøkt å kle av henne på en fest i Maryland på 1980-tallet da hun var 15 år og han 17 år.

– Jeg kan alltid overbevises, sa Trump onsdag kveld, i en kommentar til at universitetsprofessoren skal vitne i høringen mot kandidaten hans.

– Hvis jeg trodde han var skyldig i noe sånt som dette, ja, helt klart. Jeg vil følge med. Jeg vil se det, sa Trump.

Vil høre Ford

Trump understreket at han ønsker å få Fords versjon.

– Jeg ønsker å høre fra henne. Det er en veldig tøff situasjon for en kvinne, det er ikke noen tvil om det, sa Trump.

Han sa også at kvinner som anklager Kavanaugh for seksuelle overgrep har muligheten til å stå fram nå, på høringen torsdag.

– Vi utsatte dette, det vil si de republikanske senatorene har utsatt dette i en uke nå. De gir disse kvinnene en stor mulighet til å snakke ut. Det er mulig jeg hører det og sier «Hei, jeg forandrer mening». Det er mulig. Jeg kan også overbevises, sa Trump.

– Jeg vil se på, lytte. Jeg vil også stole på noen veldig rettferdige og talentfulle republikanske senatorer, la han til.

Egen erfaring

Samtidig beskriver Trump fremdeles Kavanaugh som en flott gentleman og gjentok onsdag at han tror anklager mot konservative politikere er usanne. Trump sa videre at han er skeptisk nettopp fordi han selv har opplevd å være målskive for falske anklager fra flere kvinner.

– Det påvirker min oppfatning fordi jeg har fått mange falske anklager rettet mot meg. Folk ønsker berømmelse, de vil ha penger, de vil ha alt mulig, sa presidenten.

Flere beskyldninger

Ford skal forklare seg om de angivelige overgrepene Kavanaugh begikk mot henne da de var tenåringer under høringen torsdag.

Kavanaugh har også blitt anklaget for å ha blottet seg for en annen klassekamerat Deborah Ramirez og tvunget henne til å beføle ham på en fest i løpet av skoleåret 1983/84.

Onsdag sto en tredje kvinne fram, Julie Swetnick (55), med anklager om at Kavanaugh har oppført seg aggressivt og befølt jenter uten samtykke på fester på begynnelsen av 1980-tallet. Swetnick har blant annet jobbet i finansdepartementet.

Kavanaugh har på det sterkeste avvist anklagene fra Ford, Ramirez og Swetnick.

Senere har justiskomiteen i Senatet mottatt et brev fra en fjerde kvinne. Hun står fram anonymt og skriver i brevet at hennes datter og andre hadde vært vitner til at Kavanaugh gikk fysisk til angrep på en kvinne mens hun var beruset i Washington i 1998, og dyttet henne «opp mot veggen på en svært aggressiv og seksualisert måte».

En talsmann for komiteen opplyser imidlertid til AFP at brevet mangler troverdighet og at komiteen ikke har noen mulighet til å granske saken siden brevet er anonymt. (NTB)

