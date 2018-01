Verden

– Det kommer til å skje, en gang i fremtiden, over en periode på ti til tolv år, sa USAs president Donald Trump til pressen onsdag.

Hundretusener av unge som ble brakt til USA ulovlig som barn, risikerer å bli utvist etter at den amerikanske regjeringen opphevet den såkalte DACA-ordningen i fjor. Ordningen ble innført av Trumps forgjenger Barack Obama og tillot dem å bli i landet og studere eller arbeide en periode.

25 milliarder til Mexico-mur

Trump har flere ganger antydet at han har sympati med de unge såkalte «dreamers», og har sagt at han kan åpne for DACA igjen om Demokratene går med på strengere regler for innvandring og finansiering av muren mot Mexico.

Da han snakket med reporterne onsdag hadde presidenten en beskjed til de unge innvandrerne.

– Fortell dem at de ikke trenger å bekymre seg. Vi skal løse dette problemet.

Presidenten sier han vil sette av 25 milliarder dollar i et fond til å bygge muren, og 5 milliarder dollar til andre sikkerhetstiltak.

– Fortsatt et «diskusjonstema»

Etter Trumps uttalelser onsdag prøvde en høytstående ansatt i Det hvite hus å dysse ned presidentens lovnader og sa at statsborgerskap fortsatt kun er et «diskusjonstema» i kongressen.

Statsborgerskapet til rundt 700.000 unge, ulovlige innvandrere går ut 5. mars. De vil få ny oppholdstillatelse umiddelbart «så lenge de oppfører seg», ifølge den ansatte i Det hvite hus.

Personen har ikke tillatelse til å prate med pressen, og uttalte seg derfor anonymt. (NTB)