Trump-advokat vil ha tilbake pornostjerne-betaling

Verden

I februar erkjente Trumps advokat, Michael Cohen, at han betalte pornostjerne Stormy Daniels, eller Stephanie Clifford, om lag 1 million kroner, for trolig å ikke snakke om sitt påståtte forhold til presidenten.

– Verken Trump-organisasjonen eller Trumps valgkampapparat tok del i transaksjonen med Clifford, og ingen av dem refunderte betalingen, verken direkte eller indirekte, sier Cohen i uttalelsen til avisen The Wall Street Journal.

Nå melder kilder til The Wall Street Journal at Cohen ikke brukte egne penger, men at han tvert imot er gretten for ikke å ha fått refundert utlegget sitt fra Trump.

Om betalingen til Stormy Damiels om å holde kjeft er fra Trump kan transaksjonen være ulovlig, skriver CNN.

Avtale

Stephanie Clifford sier hun skrev under avtalen rett før valgkampen i 2016.

I rettsdokumentene heter det at avtalen er ugyldig ettersom Trump selv aldri underskrev og at Cohen har forsøkt å skremme henne til stillhet, skriver NTB.

Cohen har siden påstått at betalingen til Clifford er egne midler og en transaksjon Donald Trump ikke visste om.

Michael Cohen

130.000

Til The new York Times sier Cohen, som altså er Trumps personlige advokat, til The New York Times at han ikke fikk refundert summen, 130.000 dollar, som han etter sigende betalte fra egen lomme.

Pengene ga Cohen til pornoskuespilleren Stephanie Clifford.

Etter at Cohen nå har innrømmet at han betalte henne pengene, sier hun at avtalen med Cohen er brutt, og at hun føler seg fri til å snakke om affæren hun lovet å tie om.

Cohen mener betalingen var helt lovlig, og han avviser å gå i detalj om hvordan den ble utført.

Nekter

Trump har gjennom sine advokater nektet for at de hadde et forhold. Det samme har 38 år gamle Clifford, men først etter at hun fikk pengene.

Magasinet In Touch publiserte i januar et intervju med Clifford fra 2011 der hun legger ut i detalj om et påstått seksuelt forhold til Trump. Men etter å ha mottatt pengene har hun nektet for å ha hatt et forhold til Trump.

Trumps affære med Clifford fant angivelig sted i 2006, ikke lenge etter at han giftet seg med sin nåværende kone Melania. Det var Wall Street Journal som først meldte om betalingen tidligere i år.

