Uttalelsen fra Giuliani kom under en konferanse i Tel Aviv i Israel og er myntet på Stormy Daniels, pornoskuespilleren som hevder å ha hatt en affære med Donald Trump.

Giuliani gikk løs på Stormy Daniels fra scenekanten.

– Jeg beklager. Jeg respekterer ikke en pornostjerne slik jeg respekterer en karrierekvinne, eller en kvinne med substans, eller en kvinne som ikke kommer til å slege sin kropp for seksuell utnyttelse, sa Giuliani om Stormy Daniels, ifølge ABC News.

Pornostjernen Stormy Daniels hevder hun hadde sex med Donald Trump i 2006 og at Cohen betalte henne 130.000 dollar bare noen dager før valget i 2016, for å få henne til å holde tett om det påståtte seksuelle forholdet. Daniels måtte signere en taushetserklæring.



Krever avskjed

Uttalelsen til Giuliani får Stormy Daniels' advokkat Michael Avenatti, til å tenne på alle pluggene og kreve Giulianis avgang.

– Vi kan ikke ha noe av at Giuliani karakteriserer en kvinne slik. Dette er forstyrrende. Om Rudy ikke får sparken umiddelbart, av Donald Trump, er det opprørende og vil sende et signal til USAs kvinenr om hvor Trump står i synet på kvinner, sier Michael Avenatti til MSNBC.

Saksøkt

Stormy Daniels har fra før saksøkt Trump og hans advokat Michael Cohen.

Trump sier at avtalen var for å stanse det han kaller utpressing og falske anklager om et seksuelt forhold mellom ham og Daniels, anklager hun kom med trass i at hun i avtalen skal ha sagt at forholdet ikke skjedde, skriver NTB.

Denne rettssaken har satt Trumps advokat Michael Cohen i en knipe og kan til sjuende og sist også gå utover Donald Trump.

