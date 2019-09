Sandwichen, som for tiden er utrolig populær, skapte en farlig situasjon på restauranten, skriver storavisen The Guardian.

– Politibetjenter er på 7100 Scott. En mann trakk pistol mot de ansatte på en restaurant etter at det ble tomt for kyllingsandwich, skrev Houston-politiet på Twitter.

Avisen, som selv har gitt sandwichen gode skussmål i en egen anmeldelse, viser til at Popeyes i forrige uke meldte om at det var tomt for kyllingsandwich landet rundt.

– Dere har spist alle!, het det fra restaurantkjeden.

Men i Houston fikk sandwichmangelen altså alvorlige konsekvenser.

– Han trakk våpen og truet de ansatte, sier løytnant Larry Crowson i Houston-politiet til ABC13.

Mannen, som var sammen med en gruppe andre, dro fra stedet i en blå SUV. Politiet har nå bedt om tips fra offentligheten.

