Verden

Av Marie De Rosa og Sofie Prestegård

STOCKHOLM (Dagsavisen): Vi må tørre å snakke om innvandring, var Ap-leder Jonas Gahr Støres klare formaning til sine sosialdemokratiske kollegaer på SAMAK-kongressen i Stockholm mandag.

– Vi kan ikke bli gissel for Frp i Norge, Sverigedemokraterna i Sverige eller Det danske folkepartiet, sa Støre.

Få steder er trusselen fra høyre fløy mer tydelig enn i Sverige. En viktig årsak til det er integreringspolitikken, som har feilet i flere svenske byer. I 2016 var hele 52 områder eller bydeler på listen over lovløse, farlige og utsatte steder, ifølge Aftonbladet. Områdene er preget av kriminalitet og lav tillit til politiet.

Les også: Støre: Vi vil ikke ha en strøm mot våre grenser

Vil stille til valg

Det høyrepopulistiske partiet Sverigedemokraterna nøler ikke med å knytte forstadsvolden til sosialdemokratenes innvandringspolitikk, og er nå det tredje største partiet i landet, viser januarmålingen til SVT. I fjor sommer gikk partiet forbi Høyres søsterparti, Moderaterna, i størrelse, ifølge flere svenske medier.

Men det er ikke bare Sverigedemokraterna som utfordrer statsminister Stefan Löfven og Sossarna foran høstens Riksdagsvalg.

Nå har også den nazistiske organisasjonen Den nordiske motstandsbevegelsen (DNM) annonsert at de ønsker å stille til valg, skriver NRK.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

– Farlige

Trusselen fra DNM er reell, ifølge den kjente, svenske terrorforskeren Magnus Ranstorp.

– Dette er et ekstremt farlig parti, sier Ranstorp, og fortsetter:

– Bare nærværet deres kan kjennes som en trussel fordi de har voldskapasitet. Det er en ekstremt hierarkisk organisasjon med mål om å skape et all-nordisk senat eller råd, som så skal velge ledere. De ser verken behov for partier eller ytringsfrihet, sier Ranstorp.

Han forteller at nazistorganisasjonen allerede har stilt til valg i flere svenske kommuner. I tettstedet Ludvika nordvest for Stockholm har Den nordiske motstandsbevegelsen attpåtil en representant i kommunestyret, som ifølge TV 2 kom inn på Sverigedemokraternas åpne liste.

– De opererer akkurat innenfor lovens grenser, men kommer med trusler mot lokalpolitikere og andre. De kan for eksempel plutselig dukke opp utenfor barnehagen der barna deres går, sier Ranstorp.

Berøringsangst

Ifølge Ranstorp er organisasjonen del av en større, europeisk høyreekstrem bølge, og har den siste tida vært i vekst.

– To av medlemmene ble i fjor stilt for retten, tiltalt for blant annet å ha satt fyr på to flyktningmottak. Der kom det fram at de har fått paramilitær trening i Russland. Disse koblingene er alvorlige, sier Ranstorp.

Mens høyreekstremismen har vært oppe til debatt i den svenske offentligheten, har derimot trusselen fra ekstreme islamister blitt hysjet ned, ifølge Ranstorp.

– Det har vært en berøringsangst både hos politikere og debattanter, og det har mye å gjøre med at den postkoloniale identitetspolitiske aktivismen har lagt seg som et filter rundt debatten. Aktivistene har forent seg med de venstreorienterte, som har brukt rasismekortet for å drepe diskusjoner rundt religiøst motivert vold, sier Ranstorp, som forteller at stemningen skiftet da det ble kjent at 300 personer hadde forlatt Sverige for å slutte seg til IS i Irak og Syria i 2014.

Svarer med mer velferd

Den svenske statsministeren mener velferd er det beste våpenet mot høyreekstremister.

– Nå er takk og lov Socialdemokraterna det største partiet. Vi sitter også i regjering. Det vi gjør, er å bygge et velferdssamhold der alle kjenner at de har en plass i framtida. Det er det absolutt viktigste vi kan gjøre – gi mennesker fremtidstro og håp, i et samfunn der velferdsstaten fungerer, sier Löfven til Dagsavisen.

Han er ikke enig i at politikerne har lidd av berøringsangst.

– Vi har ingen problemer med å diskutere innvandringspolitikk. Men for oss henger de to tingene sammen. Når det gjelder innvandringspolitikken, har vi et samarbeid med EU om å fordele ansvaret. Og så har vi integreringspolitikken, hvor de som får bli i Sverige, må få en utdannelse og jobb så fort som mulig slik at de kan bidra i samfunnet. Da vil ikke andre se på dem som en trussel, sier Löfven.

Les også: Truer den nordiske modellen