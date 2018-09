Truer med å lage «saftig biff» av Putins fremste kritiker

Verden

– Ingen har noen gang gitt deg den julingen du fortjener, så hardt at du kjenner det i levra, sier Viktor Zolotov i videoen, som ble postet på YouTube-kanalen til Russlands nasjonalgarde, Rosgvardiya, tirsdag, skriver The Guardian.

Viktor Zolotov er en av Putins tidligere livvakter, og leder i dag Rosgvardiya.

Utfordrer til duell

I den noe uvanlige videoen benekter Zolotov korrupsjonsbeksyldninger som har kommet fra den russiske opposisjonslederen, men ikke nok med det:

– Jeg utfordrer deg enkelt og greit til duell - i ringen, på matta eller hvor enn du vil. Jeg lover at jeg i løpet av få minutter skal lage en god, saftig biff av deg, utbasurerer han i videoen.

Zolotov har jobbet i den russiske sikkerhetstjenesten siden 1970-tallet, og har kjent Russlands president Vladimir putin siden de to jobbet sammen i St. Petersburg på 1990-tallet. I 2016 ble han gjort til leder for nasjonalgarden, skriver The Guardian.

Ingen sensur av videoen fra Kreml

Kreml har distansert seg fra ordbruken til Zolotov, men kun i begrenset grad, og de har ingen planer om å sensurere den russiske generalen.

– Noen ganger ma man ta i bruk alle slags metoder når man kjemper mot skamløse ærekrenkelser, sa Putins talsmann Dmitri Peskov til journalister tirsdag.

Aleksej Navalnyj har arrangert en flere store demostrasjoner mot Russlands president Vladimir Putin og landets regjering, og har flere ganger blitt fengslet.

