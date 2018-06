Tror Trump og Putin vil ta opp russisk spionasje på møte

Verden

En tidligere CIA-topp tror Trump vil ta opp russisk spionasje med Putin under møtet mellom de to presidentene.

Trump og Putin skal møtes i Helsingfors 16. juli. Der ventes at det skal tas opp en rekke temaer.

En tidligere CIA-topp, Daniel Hoffman, som har tjenestegjort i Moskva, mener Trumps møte med Putin i seg selv er positivt.

– Det er utvilsomt nok saker å diskutere, sier Hoffman til Fox News.

– Temaer som samarbeid i kampen mot terror og våpennedrustning er enkle å snakke om, mens temaer som Syria, Nord-Korea og Ukraina kommer til å være litt mer komplisert, sier Hoffman.

Spion

Hoffman er en tidligere spion som har tjenestegjort i Russland, Europa og krigssoner i

både Midtøsten og Asia. Hans felt er terrorbekjempelse og kontraspionasje.

– Det kan være at de kommer fram til noe håndfast når det kommer til bekjemping av terror og en våpennedrustning, men jeg vet ikke om de vil komme noen vei om Syria, sier Hoffman.

Hoffman mener også at russernes innblanding i interne amerikanske anliggende kommer til å være et tema under møtet

– De kommer nok til å diskutere Russlands omfattende spionasje, sier Hoffman.

Han ser optimistisk på møtet, til tross for at han ikke tror de vil komme særlig langt på de viktigste temaene.

– Forhandling er alltid bra og det er verdt et forsøk, sier Hoffman.

EU

Trump har en helt annen holdning til Putin og Russland enn hva sine allierte i EU og NATO har.

Der hvor Trump gjerne møter Putin i en vennlig tone, opprettholder EU de økonomiske sanksjonene mot Russland, som ble innført på grunn av konflikten i Ukraina.

EUs ledere er nemlig enige om å fortsette sanksjonene mot Russland, melder NTB.

Dette opplyser en talsperson for EU i Brussel fredag morgen.

Både EU, USA, Norge og andre vestlige land innførte sanksjoner mot Russland som følge av den russiske annekteringen av den ukrainske Krim-halvøya og landets

støtte til prorussiske separatister øst i Ukraina.

Sanksjoner

Den russiske presidenten Vladimir Putin uttalte tidligere denne måneden at sanksjonene ikke har hatt noen effekt og at både Russland og EU har en felles

interesse i å gjenoppta det økonomiske samarbeidet fullt ut. Men fredag morgen kom meldingen om at EUs toppledere ikke har samme syn på saken.

