Den kinesiske religiøse dommedagssekten Falun Gong tror Donald Trump er sendt hit fra himmelen for å ende kommunismen.

Nå ønsker de ham gjenvalgt.

Via netstedet The Epoch Times bruker de over hundre millioner kroner på å få Donald Trump gjenvalgt som president i USA. Pengene bruker de på Facebook.

Avis

Den kinesiske sekten Falun Gong står bak nettstedet The Epoch Times, som utgir seg for å være en avis, melder NBC News.

Sekten Falun Gongs grunnlegger, Li Hongzhi har flere ganger omtalt The Epoch Times som «vårt medium», ifølge NBC News.

Dommedagssekten Falun Gong tror enden er nær, og er kjent for sitt ultrakonservative verdisyn iblandet kinsesisk qigong- og meditasjon. Falun Gong er forbudt i Kina.

I 2009 besøkte Li Hongzhi kontorene til The Epoch Times i New York med klart instruks fra sine meldemmer i Falun Gong om å gjøre The Epoch Times til en allmen nyhetsformidler.

NBC News skriver også at at nettstedet som ble stiftet i 2000 med målet om å «hjelpe kinesiske immigranter å assmiliere seg i det amerikanske samfunnet», bruker mer enn noen andre på Trump-annonser på Facebook.



Falun Gong-sympatisører i Sør-Korea i 2011. Foto: NTB Scanpix

Millioner på Trump

Til samen har de brukt 11,5 millioner dollar, drøyt 100 millioner kroner det siste halvåret, på 11.000 videoannonser. Og det er mer penger enn alle de demokratiske presidentkandidatene har brukt til sammen, ifølge NBC News.

Samtidig meldte NBC News at flere i Trumps administrasjonen har skrevet innlegg på nettopp The Epoch Times, som da altså igjen driftes av den kinesiske sekten.

Senest i april gjorde Donald Trrumps svigerdatter Lara Trump et 40 minutter langt videointervju med The Epoch

Times.

Ytre høyre

Epoch Times er på vei til å bli stadig større på ytterste høyre ifølge professor A. J. Bauer ved New York University.

– Til og med i ytterkanten av ytre høyre, tenderer konservative journalister å sitere steder som Gateway Pundit og Info Wars. The Epoch Times blir ikke nevnt, sier Bauer til NBC News.

Enn så lenge har de ikke altså hatt samme gjennomslag som for eksempel Info Wars.

– Men dette er i endring, ifølge professoren.

Fram til 2016 blandet ikke The Epoch Times seg inn i amerikansk politikk, med mindre den angikk kinesere. Men det var før Trump kom til makten. Nå er nettstedet fullt av saker og innlegg fra ytre høyre.

3 milliarder visninger

Bare i april hadde The Epoch Times og tilknyttede nettsteder hele 3 milliarder visninger på Facebook, Twitter og YouTube.

Epoch Times står dessuten bak en av de største QAnon-kanalene på YouTube. QAnon er en konspirasjonteori fra ytre høyre om at det finnes en «deep state» som konspirerer for å fjerne Donald Trump fra Det hvite hus, ifølge Wikipedia.

De står også bak kanaler som uttryker vaksinemotstand.

