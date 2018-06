Trippeldrap i Belgia etterforskes som terror

Verden

– Gjerningsmannen tok våpnene fra politifolkene og brukte disse til å skyte dem med, opplyste belgisk påtalemyndighet på en pressekonferanse i Liège tirsdag.

Talsmann Philippe Dulieu sier også at mannen var utstyrt med en kniv. Han kom bakfra og stakk de to politifolkene flere ganger før han tok våpnene deres og skjøt dem.

Rett etter skjøt mannen også mot en 22-åring som satt i en parkert bil i nærheten. Også han ble drept. Deretter tok han en kvinne til gissel i en skole like i nærheten før han selv ble drept av politiet.

Mistenker terror

Politiet opplyser at drapene etterforskes som terror.

– Det foreligger elementer som peker i retning av at dette er en terrorhandling, sier Eric Van Der Sypt, talsmann for den føderale påtalemyndigheten.

Belgiske myndigheter opplyser samtidig at det ikke foreligger noen grunn til å heve trusselnivået. Trusselnivået ble senket fra tre til to i januar i år, for første gang etter terrorangrepene i Paris i november 2015 og i Brussel i mars 2016.

Mannen skjøt de tre nær en kafé på Boulevard d'Avroy i sentrum av Liège og flyktet deretter til en skole i nærheten der han tok en kvinnelig rengjøringsassistent som gissel. Men han ble selv drept av spesialpoliti kort tid etter, melder kringkasteren RTBF.

Løp i panikk

To politifolk ble også såret i hendelsen, som fant sted ved 10.30-tiden tirsdag, melder nyhetsbyrået Belga.

Ifølge politiet åpnet mannen ild etter at han ble stanset i en rutinekontroll.

Video fra stedet viser folk som flykter i alle retninger, mens seks skudd ble avfyrt. Barn som befant seg på skolen, ble fraktet i sikkerhet og det ble opprettet sikkerhetssperringer.

Belgia har hatt høy beredskap siden 32 personer ble drept av selvmordsbombere ved flyplassen i Brussel og byens T-banesystem i 2016. (NTB)