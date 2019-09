På tirsdag ble Apples nye iPhone 11 Pro lansert med pomp og prakt. Blant de mange oppdateringer som skal gjøre hverdagen bedre for eplebrukerne, er et nytt og forbedret kamera, forsterket av tre kraftige linser. Nå varsler forbrukere at de tre hullene trigger trypofobi, skriver BBC.

Frykter små hull

Trypofobi er frykt for små hull. Også uregelmessige mønstre, kan vekke skrekk og gru hos de som lider av fobien.

«Apple tenkte ikke på oss som har TRYPOFOBI da de lagde iphone 11 pro. Jeg kan ikke kjøpe den og klør overalt hver gang jeg ser på den jævla tingen», skrev en fortvilet Twitter-bruker etter at iPhonen ble offentliggjort.

Ordet ble først brukt på Reddit i 2005. Siden har diagnosen vært storsnakk på sosiale medier.

Alle har det

Ifølge synsforsker doktor Geoff Cole ved Universitetet i Essex, er ikke sykdommen uvanlig.

– Vi har den alle sammen, det varierer bare hvor mye, sa han til BBC tidligere i år.

Sammen med kollega professor Arnold Wilkins, publiserte de i 2013 studier på sykdommen i artikkelen «Frykten for hull».

Deres prøvekaniner var ikke redde for tannlegebesøk, men hadde derimot ekstreme reaksjoner da de ble eksponert for små hull. Noen kastet opp, mens andre kunne ikke jobbe på flere dager.

– Det kan være ganske lammende, sa Wilkins.

Ikke anerkjent

Celebriteter som skuespiller Sarah Paulson og Kendall Jenner, har stått frem og sagt de lider av fobien.

Men hva gjør at noen får slike reaksjoner ved synet av små hull? Cole og Wilkins forskning, foreslår at det hele ligger i evolusjon, skriver National Geographic. Dødelige dyr som enkelte edderkopper, slanger og skorpioner lider har også liknende fobi.

I 2017 kom en ny studie, som hevdet at reaksjonen uttrykker frykt for sykdom. Frykten for de små hull kan være et forsøk på å unngå parasitter som sprer seg fra person til person, ifølge forskere ved Universitetet i Kent.

Forskning til tross, så er fobien kontroversiell i fagmiljøer i dag. Trypofobi er ikke anerkjent av American Pscychiatric Association.