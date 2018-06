Verden

De to mennene og en kvinne, som var del av en gruppe på elleve, ble pågrepet søndag i Uludere-distriktet i Sirnak-provinsen sørøst i landet. De skulle framstilles for retten mandag.

En av de tre forteller på telefon at de hadde reist til et område der det ikke var noen offisielle observatører fra Europarådet og Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSE). Han sa at politiet hadde satt mye inn på å hindre at de skulle få observere søndagens valg.

Til sammen ti mennesker er pågrepet for ikke å ha riktig akkreditering. Foruten de tre tyskerne dreier det seg om fire italienere, og tre franskmenn som var sendt av det franske kommunistpartiet.

(NTB)

