Verden

Australsk politi bekrefter mandag at alle de fem personene var fra samme familie. De to øvrige personene var jentenes mor og bestemor.

En mann i 20-årene er mistenkt for drap etter at han selv gikk til politiet med informasjon i saken. Mannen er imidlertid ikke siktet for noe, opplyser politiet. Politistasjonen mannen oppsøkte, ligger i Pilbara, omkring 1.400 kilometer nord for Perth, der de fem ble funnet døde.

– Det er tragisk når slikt skjer. Det sender et gufs gjennom hele delstatens befolkning, sier visepolitisjef Paul Steel i Perth, som er hovedstad i Vest-Australia.

Undersøkelsene er ennå i en tidlig fase, men dersom det bekreftes å være snakk om drap, vil det være delstatens tredje drapssak med flere fornærmede i år. I mai ble sju personer og en antatt gjerningsmann alle funnet døde på landsbygda, mens tre personer ble skutt og drept i Perth i juli. (NTB)