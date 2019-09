En tidligere styreleder i operatørselskapet Tokyo Electric Power (Tepco) og to tidligere visepresidenter risikerte opptil fem års fengsel. Men torsdag ble Tsunehisa Katsumata (79), Sakae Muto (69) og Ichiro Takekuro (73) frikjent i en domstol i Tokyo.

Dermed har ingen så langt blitt dømt i forbindelse med den katastrofale atomulykken. Både den japanske regjeringen og Tepco må imidlertid gjennom en rekke andre sivile søksmål fra innbyggerne i Fukushima.

I tillegg vil advokatteamet som representerer ofrene for atomulykken, anke saken til en høyere domstol.

– Vi kan ikke forstå dette. Vi er fratatt hjemmene og hjemstedene våre, sa en innbygger fra Fukushima som var til stede i retten.

Les også reportasje: Etter katastrofen

Ingen tsunami-tiltak

De tre var tiltalt for ikke å ha sikret atomkraftverket Fukushima Daiichi mot en eventuell tsunami som kunne utløse en atomulykke.

Det var nettopp det som skjedde 11. mars 2011 da tre av fem atomreaktorer begynte å smelte som følge av at en flere meter høy bølge skylte innover kysten. Tsunamien ble utløst av et svært kraftig jordskjelv, og rundt 18.400 mennesker mistet livet i katastrofen. Nedsmeltingen førte i tillegg til store luftutslipp av radioaktivt materiale.

De tre ekssjefene var også tiltalt for å ha medvirket til at 44 sykehuspasienter døde og 13 andre ble skadd. Ambulansepersonell måtte vente med å evakuere dem etter naturkatastrofen på grunn av de radioaktive utslippene.

Katastrofen førte til at hundretusener måtte forlate hjemmene sine. Over åtte år senere har titusener fortsatt ikke kunnet vende hjem på grunn av radioaktiv forurensing.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

– Ikke overrasket

De tre ble frikjent til tross for at tjenestemenn i Tepco i 2008 anslo at en tsunami med opptil 15,7 meter høye bølger kunne komme til å ramme atomkraftverket.

– En fellende dom ville ha vært ødeleggende ikke bare for Tepco, men også for regjeringen til statsminister Shinzo Abe og den japanske atomindustrien. Derfor er det kanskje ikke noen overraskelse at retten har mislyktes med å komme med en kjennelse basert på bevis, sier Shaun Burnie, en atomkraftekspert som jobber for Greenpeace.

Det er ventet å ta fire tiår før atomkraftverket er helt avviklet og fjernet. Oppryddingen er ventet å koste 6.630 milliarder kroner.

– Umulig å forutse

Forsvarerne argumenterte med at det ville være umulig å drive et atomanlegg hvis de skulle iverksatt tiltak for å sikre anlegget mot enhver mulig konsekvens av en tsunami. De hevdet også at det var umulig å forutse at anlegget ville bli rammet av en slik flodbølge.

Aktoratet argumenterte på sin side for at ledelsen kunne ha forhindret atomulykken hvis de hadde iverksatt tiltak for å beskytte anlegget mot en tsunami.

Dette er første gang noen er blitt straffeforfulgt i forbindelse med tragedien i mars 2011.