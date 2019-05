Toryene i Storbritannia mistet makten i over 40 distrikter

Etter at stemmene for alle de rundt 8.000 setene i 248 kommunestyrer er talt opp, viser det seg at de konservative har tapt over 1.300 seter og makten i nesten en tredel av kommunene de hittil har styrt, blant annet i kjerneområder som Chelmsford og Surrey. De har nå flertall kun i 93 distrikter.

Labour ventet på forhånd å vinne nye seter, men tapte i stedet 63 seter og makten i seks distrikter fra forrige lokalvalg i 2015 og er nå nede i 60, skriver The Guardian.

En analytiker i BBC sier at de konservative og Labour begge har fått rundt 28 prosent av stemmene, noe som for begge innebærer en nedgang fra 35 prosent for ett år siden.

Ifølge nyhetsbyrået Press Association er resultatet det verste for et regjeringsparti i lokalvalg siden 1995 da John Major var statsminister.

Brakvalg for de liberale

Liberaldemokratene ble den store vinneren i torsdagens lokalvalg, men også De grønne og uavhengige kandidater gjorde det godt.

Liberaldemokratene vant rundt 700 nye seter og fikk flertall i ytterligere elleve distrikter, inkludert Cotswold og Winchester, noe som gjør at de nå sitter med 18 distrikter.

De Grønne fikk ikke noen distrikter, men sitter derimot igjen med 185 nye seter. Uavhengige kandidater vant over 800 nye seter, mens anti-EU-partiet UKIP tapte mange seter.

Brexit-kaoset

Analytikere og kommentatorer peker på kaoset i forbindelse med brexit som et vesentlig moment i velgerflukten fra begge de to store partiene. Mange konservative er dypt skuffet over at brexit ennå ikke har skjedd.

Flere konservative parlamentarikere krever at May går av som partileder, og brexit-tilhengeren Bernard Jenkin frykter at partiet vil straffes hardt om det ikke tar seg sammen.

I Wales ble May avbrutt av et partimedlem som med høy røst krevde at hun går av fredag.

– Hvorfor går du ikke av? Vi vil ikke ha deg, ropte Stuart Davies, som tidligere har vært kommunestyremedlem.

Krever klart standpunkt

I Labour kommer det krav om at partiet nå en gang for alle tar et klart standpunkt mot brexit, og tilhengere av en ny folkeavstemning mener valgresultatet viser at partileder Jeremy Corbyns forsøk på å holde seg inne med både tilhengere og motstandere av brexit i partiet har slått feil.

– Jeg frykter at Labours standpunkt har vært altfor nølende og uklart, og at dette har fratatt partiet støtte i en tid da velgerne krever styrke og besluttsomhet fra ledelsen, sier parlamentarikeren Bridget Philipson.

Insisterer på avtale

Corbyn insisterer fortsatt på at det haster med tverrpolitisk avtale om en myk brexit som han har prøvd å forhandle fram med de konservative.

– Jeg tror at alle våre parlamentarikere, enten de er for eller mot brexit, har fått budskapet om at vi må få til en ordning. En avtale må gjøres, og dette må parlamentet løse. Det er meget, meget klart, sier han.

Etter lokalvalget øker frykten i begge de to store partiene for at de nærmest kan utraderes ved EU-valget om tre uker, når nykommerne Change UK, som er for å bli i EU, og Brexit Party, som er imot, stiller kandidater. De stilte ikke i lokalvalget. (NTB)