På forhånd var det varslet at de som valgte å stemme med opposisjonen for å hindre en hard brexit, kan anse sin karriere i Det konservative partiet for å være over.

Kort tid etter at Parlamentet tok kontroll over prosessen og onsdagens dagsorden, begynte regjeringen jobben med å ekskludere opprørerne.

– Sjefinnpiskeren snakker med de konservative parlamentsmedlemmene som ikke stemte med regjeringen denne kvelden. De vil få partipisken inndratt, sa en talsmann for Johnson til Reuters sent tirsdag kveld.

Det siste uttrykket betyr at de kastes ut av parlamentsgruppen – og i praksis av partiet – men de beholder fortsatt plassen i Underhuset.

Totalt 21 medlemmer er dermed på vei ut, inkludert flere personer som inntil nylig var statsråder og én av lederkandidatene fra tidligere i sommer, Rory Stewart.

Blant dem som ryker ut, er Nicholas Soames, Winston Churchills barnebarn, melder Reuters.

– Jeg har blitt informert av innpiskeren, en venn jeg er svært glad i, at det onsdag vil være hans triste plikt å skrive til meg og si at jeg er ute etter 37 år som parlamentsmedlem for toryene, sier Soames.

– Det er krigens gang. Jeg visste hva jeg gjorde, legger han til.

Regjeringen hadde før tirsdagens opphetede debatt gjort det klart at de som gikk mot Johnson i Parlamentet, vil bli fratatt retten til å stille til valg for toryene ved neste korsvei.

