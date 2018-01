Tomatprodusent på Fyn skal dyrke 120 tonn cannabis i året

Verden

Etter nyttår er det blitt mulig for danske selskaper å dyrke cannabis til medisinsk bruk. Den sjansen har gartneriet Alfred Pedersen & Søn i Odense grepet. Bedriften er fra før best kjent for å produsere «Katrine og Alfreds tomater».

Nå har selskapet inngått en avtale med canadiske Aurora, som er verdens nest største produsent av medisinsk cannabis. Det skal bygges nye produksjonsfasiliteter, og gartneriet kan i løpet av få år være blant Europas største produsenter.

Les også: Ja til pol-pot

120 tonn

Drivhus som brukes til å dyrke tomater, kan enkelt konverteres til cannabisdyrking, siden de to typene planter har lignende behov. Det nye selskapet Aurora Nordic Cannabis vil kunne produsere opp mot 120 tonn årlig, melder BBC.

Folketinget i København vedtok i november 2016 at cannabis kan gis på resept til sklerosepasienter, pasienter i kjemoterapi, smertepasienter og ryggmargsskadede, som ledd i en prøveordning.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Les også: California legaliserer cannabis som rusmiddel

Legalisering

Flere andre land har legalisert medisinsk cannabis, blant dem Canada, Israel, Australia og halvparten av USAs delstater.

Tidligere denne uken ble California den største amerikanske delstaten som har legalisert bruken av cannabis som rusmiddel. (NTB)