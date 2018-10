Tokyos berømte fiskemarked stenger etter 83 år

Verden

Rundt 900 utsalg må nå flytte inn i et nytt anlegg i Toyosu, om lag 2 kilometer sørøst for det gamle markedet. Det nye markedet åpner torsdag.

Flyttingen har vært forsinket med nesten to år. Årsaken er at lokale myndigheter i Japans hovedstad måtte håndtere forurensing av både grunnen og lufta, samt fler andre problemer. Det nye anlegget ligger nemlig på et sted som tidligere var produksjonssted for gass.

Fiskemarkedet Tsukiji stengte dørene lørdag. Foto: AP / NTB scanpix

– En rekke tiltak har blitt gjennomført, og sikkerheten for de involverte er ivaretatt, sa Tokyos guvernør Yuriko Koike under åpningsseremonien av det nye anlegget i forrige måned.

Men arbeiderne som torsdag starter på sin nye arbeidsplass, er ikke bare bekymret for forurensing. De viser også til at Toyosu er mindre sentralt enn Tsukiji. Det gamle markedsområdet ligger innen gangavstand fra Ginza-distriktet, der det er mange restauranter og butikker.

Fiskemarkedet Tsukiji har vært blant de mest populære turistattraksjonene i Tokyo, og de berømte grytidlige tunfisk-auksjonene tiltrakk seg mengder av besøkende, spesielt fra utlandet.

Det mer enn 230.000 kvadratmeter store Tsukiji-området skal nå gjøres om til parkeringsanlegg i forbindelse med OL i 2020. Veien videre er uklar, men guvernøren har foreslått å videreutvikle Tsukiji og gjøre det om til et matmekka. (NTB)