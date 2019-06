Mette Frederiksen (41) i Socialdemokratiet, som ligger an til å bli ny statsminister, erkjenner at regjeringsforhandlingene vil bli vanskelige. Hun ventes torsdag å få muligheten til å begynne med forhandlingene.

– Vi er mange partier som gjerne vil ha innflytelse, og det skal vi få alle sammen. Jeg kan ikke se for meg en mer manøvreringsdyktig regjering enn en sosialdemokratisk en, sier kvinnen som kan bli Danmarks yngste statsminister noensinne.

Frederiksen møtes med en rekke krav fra samarbeidspartnerne i rød blokk, både innen innvandring, økonomi og klima. En av de sterkeste motstemmene i blokken er Radikale Venstre, det liberale sentrumspartiet som kom styrket ut av valget med 16 mandater, en fordobling siden forrige valg.

– Jeg står ved det jeg har sagt i valgkampen. Det må settes en ny kurs hvis vi skal støtte en ny regjering, sier Radikale Venstre-leder Morten Østergaard.

Krav

Sentrumspartiet krever at Danmark igjen skal ta inn kvoteflyktninger, øke ytelser til innvandrere, ansette flere sykepleiere og innføre bindende klimamål om 70 prosent reduksjon i CO2-utslipp. Også Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti har sine krav.

– Enhedslisten har ikke 90 mandater etter i kveld. Derfor må vi ha kompromisser. Men vi vil ha en ny retning innen velferd og grønn omstilling. Vi vil også ha innflytelse på innvandringspolitikken, sier Enhedslistens leder Pernille Skipper.

Socialistisk Folkeparti (SF), som også gjorde et godt valg, vil ha en ambisiøs klimapolitikk, i tillegg til et minimumskrav for bemanningsnorm i barnehagen. SF har truet med å ikke gå inn for ny regjering dersom sistnevnte krav ikke godtas.

– Jeg vil gjerne samarbeide. Velgere har trukket klart til venstre i dette valget, og det må vi omsette til en ny regjering med en ny politikk, sier SF-leder Pia Olsen Dyhr.

Blått nederlag

Den blå blokken står igjen svekket etter onsdagens valg. Selv om Venstre og Lars Løkke Rasmussen gjorde et godt valg, var det til slutt flere av de viktigste alliansepartnerne som kollapset.

Politisk kommentator Marchen Gjertsen i Jyllands-Posten skriver at Liberal Alliances nedgang er en av de mest sjokkerende resultatene i det danske valget. Partiet gikk ned 5,2 prosentpoeng til 2,3 prosent. Innvandringskritiske Dansk Folkeparti tapte hele 12,4 prosentpoeng, ned til 8,7 prosent.

– Dette er virkelig ille for oss, sier leder Kristian Thulesen Dahl i Dansk Folkeparti, men tilføyer at partiet ikke vil endre kurs.

– Dansk Folkeparti er banket tilbake på nivåer fra 1990-tallet, Stram Kurs kom seg ikke over sperregrensen, mens Nye Borgerlige klarte det. Den ytterste høyrefløyen i innvandringspolitikken ser ut til å ha slitt seg selv ned, skriver kommentator Gjertsen.