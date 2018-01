Verden

I store deler av verden er cannabis forbudt. I USA har de lenge kjempet hardt mot narkotika på føderalt nivå, mens flere delstater har legalisert cannabis for rekreasjonsbruk, altså hasj og marihuana.

Obama-regjeringen erklærte i 2013 at den ikke ville hindre delstater som ønsket å legalisere cannabis. Det betydde i praksis at føderale, landsomfattende lover som forbyr stoffet, ikke ville bli håndhevet i delstater som vedtok legalisering.

I Colorado er det for eksempel full leaglisering. I Washington likeså. USAs justisminister Jeff Sessions har gått hardt ut mot disse delstatene og sier han vil reversere legaliseringen. Men det kan bli vanskeligere enn han kanskje forutså.

Selv republikanske senatorer, som Cory Gardner, raser mot Sessions og mener justisdepartementet tramper på borgerne og folkeviljen.

– For meg handler det om folkets vilje, har Gardner sagt .

Les kommentar: Å ruse seg er en menneskerett

Milliarder

Washington Post formidler en studie som viser at dyrking av cannabis kan sysselsette en million mennesker i USA og at skatteinntektene utgjør 132 milliarder dollar i året, om det blir legalisering på føderalt nivå. Slike store summer er fristende for politikere, så flere tror nå at andre stater følger etter og legaliserer cannabis de også.

I 2017 ble det, i USA, omsatt cannabis over disk for rundt 10 milliarder dollar .

Beregninger viser at omtrent en sjettedel av cannabisen som brukes i USA omsettes lovlig. Dermed er det penger å hente for politikere som vil øke inntektene.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Skatt

– Når det er budsjettunderskudd, vil alle vite hvor det er alternative inntektskilder, og en av de mest logiske er å gå etter cannabis og cannabisskatt, sier økonom Beau Whitney ved New Frontier Data til Washington Post.

Marihuana ble offisielt tillatt i California ved årsskiftet, og bruk av stoffet som rusmiddel er nå tillatt i til sammen åtte delstater. Dyrking av marihuana er allerede blitt en blomstrende næring en rekke steder i USA, skriver NTB.

Hos Fox News kunne de fortelle at allerede nå tjener flere delstater milliarder av kroner. I California regner de med at det vil omsettes cannabis for mer enn en milliard dollar i år. Det er drøyt åtte milliarder kroner. Staten Washington vil selge hasj, eller cannabis da, for 831 millioner dollar, noe som er omtrent 6,7 milliarder kroner. I Colorado selges det cannabis totalt for 617 millioner dollar, mens Oregon omsetter for 122 millioner dollar, ifølge Fox News.