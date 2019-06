Titusener av demonstranter gikk gjennom bygatene i sommervarmen.

– Folkets stemme blir ikke hørt. Denne loven vil ikke bare berøre Hongkongs omdømme som et internasjonalt forretningssenter, men også vårt rettsvesen. Dette påvirker min framtid, sier den 18 år gamle studenten Ivan Wong.

Hongkongs politiske lederskap mener loven er nødvendig for å tette smutthull og å hindre at byen blir brukt som gjemmested for kjeltringer på flukt fra det kinesiske fastlandet.

Mange i Hongkong frykter at en utleveringsavtale kan bli brukt til å straffe politiske forbrytelser ettersom Hongkong og Kina har vidt ulike rettssystemer. Området var en britisk koloni fram til 1997, da det ble tilbakeført til Kina som en særskilt administrativ region med utstrakt selvstyre.

Hongkongs Beijing-vennlige myndigheter har forsøkt å roe befolkningen ved å redusere antall forbrytelser innlemmet i utleveringsavtalen, samt begrense maksstraffen til sju års fengsel. Utleveringssaker skal også behandles individuelt, ifølge forslaget.

En lignende demonstrasjon samlet rundt 130.000 mennesker i Hongkong i april, ifølge arrangør Civil Human Rights Front. Motstanden mot lovforslaget har siden bare tiltatt. 3.000 medlemmer av advokatforeningen Law Society gjennomførte torsdag en stille protest mot lovforslaget.

Studenter i Hongkong demonstrerer mot lovforslaget som åpner for utlevering av beboere i Hongkong til Kina. Foto: Kin Cheung / AP / NTB scanpix