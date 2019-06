Mange tusen forsøkte å ta seg fram til en kullgruve og okkupere den, mens atter andre deltok i fredagsmarsjene som ble dratt i gang av den svenske miljøaktivisten Greta Thunberg, og som er blitt et internasjonalt fenomen.

Rundt 20.000 ungdommer fra 17 land strømmet til den tyske grensebyen Aachen, der veien er kort til både Belgia og Nederland.

«Klimarettferdighet uten grenser» sto på bannere som vaiet i vinden. På andre lød budskapet «Hev stemmen, ikke havnivået». Mange av de unge fredagsaktivistene skulle senere på dagen slutte seg til kull-demonstrantene som lekte katt og mus med politiet og forsøkte å nå Garzweiler-gruva, et enormt dagbrudd som måler 48 kvadratkilometer.

Evig vekst

– I dag staker vi ut kursen mot en framtid uten fossilt drivstoff, uten utnyttelse og uten den destruktive jakten på uendelig økonomisk vekst, sa Sina Reisch, talsperson for kullaksjonistene.

Markeringene får stor oppmerksomhet i Tyskland, der målinger plasserer uro for global oppvarming på toppen av listen over aktuelle samfunnsspørsmål. Partiet De grønne vokser og er snart på størrelse med regjeringspartiet til statsminister Angela Merkel.

Klimamål

Tyskland er Europas økonomiske stormakt og har lenge vært en forkjemper for fornybar kraft, som sol og vind, og utfasing av atomkraft. Men landet er fortsatt for avhengig av billig kull til å kunne nå sine klimamål.

Merkels regjering har som mål å fase ut kull innen 2038, en frist som aktivistene totalt avviser under henvisning til at ekstremværet har slått inn for lengst og at havene stiger og isbreene smelter nå.