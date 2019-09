Donald Trump sparker nasjonal sikkerhetsrådgiver John Bolton.

Som vanlig er det mer å lese på Donald Trumps Twitter-konto. Bolton skal ha fått beskjed om å si opp tirsdag morgen, ifølge MSNBC.com

På Twitter forklarer Trump beslutningen med at de to var sterkt uenige i mange saker, skriver NTB.

«Jeg informerte John Bolton i går kveld om at det ikke lenger er behov for hans tjenester i Det hvite hus. Jeg var sterkt uenig i mange av hans forslag, noe mange andre i administrasjonen også var, og derfor ba jeg John om hans oppsigelse», skriver Trump.

....I asked John for his resignation, which was given to me this morning. I thank John very much for his service. I will be naming a new National Security Advisor next week. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 10. september 2019

Ville trekke seg mandag

Så tvitrer John Bolton selv og gjør det klart at han kom med tilbud om at han kunne trekke seg allerede mandag kveld. Men det ville Trump vente med.

I offered to resign last night and President Trump said, "Let's talk about it tomorrow." — John Bolton (@AmbJohnBolton) 10. september 2019

Dette støttes av journalist Peter Baker i New York Times.

Han skal ha fått en tekstmelding der Bolton hevder han skulle si opp. Og at det faktisk var Bolton som sa opp, ikke at det var Trump som ga han sparken.

Bolton differs from Trump version of his resignation. "Offered last night without his asking," he texts me. "Slept on it and gave it to him this morning." — Peter Baker (@peterbakernyt) 10. september 2019

Bart

Bolton, kjent for sin karakteristiske bart, har utmerket seg som en hauk i amerikansk utenrikspolitikk. Den tidligere FN-ambassadøren overtok som nasjonal sikkerhetsrådgiver da general Herbert Raymond McMaster gikk av i fjor, skriver NTB.

Og akkurat barten har vært et problem for Trump, kommer det fram i boken «Fire and Fury», av Michael Wolff, som beskriver det indre liv i Det hvite hus.

Ingen i Trumps umiddelbare nærhet har ansiktshår. Bolton ble den første.

– Boltons bart er et problem sa tidligere Trump-rådgiver Steve Bannon i boken.

– Han ser ikke ut som en som har den jobben, sa han så.

Også Bannon har fått sparken av Trump.

En ny rådgiver kan finnes ganske raskt all den tid slike ansettelser ikke trenger godkjenning i Kongressen.

Det er ventet at John Bolton får seg jobb i Fox news, ifølge MSNBC News.

Hauk

Bolton har tidligere tatt til orde for å bombe både Iran og Nord-Korea, og han har vært en sterk forsvarer av tidligere president George W. Bushs beslutning om å invadere Irak i 2003, skriver NTB.

I et intervju med det sterkt høyreorienterte nettstedet Breitbart proklamerte han at «tostatsløsningen er død» og tok til orde for at Gazastripen bør bli en del av Egypt og Vestbredden gis tilbake til Jordan.

Overfor Fox News har han slått fast at USAs målsetting bør være et regimeskifte i Iran.

Disse har fått sparken

En rekke ledende rådgivere, regjeringsmedlemmer og ansatte i apparatet rundt president Donald Trump har sluttet eller fått sparken siden innsettelsen 20. januar 2017, skriver NTB.

* John Bolton, nasjonal sikkerhetsrådgiver. Ute etter ett år og fem måneder.

* Dan Coats, USAs nasjonale etterretningsdirektør. Ute etter to år og fem måneder.

* Patrick Shanahan, fungerende forsvarsminister. Ute etter seks måneder.

* Sarah Sanders, kommunikasjonssjef. Ute etter ett år og elleve måneder.

* Jim Mattis, forsvarsminister. Ute etter ett år og elleve måneder.

* Ryan Zinke, innenriksminister. Ute etter ett år og ti måneder.

* John Kelly, stabssjef i Det hvite hus. Ute etter ett år og fem måneder.

* Jeff Sessions, USAs justisminister. Ute etter ett år og ni måneder.

* Nikki Haley, USAs FN-ambassadør. Ute etter knappe to år.

* Scott Pruitt, sjef for det amerikanske miljøverndirektoratet EPA. Ute etter ett år og fem måneder.

* Tom Bossert, Trumps øverste rådgiver for nasjonal sikkerhet. Ute etter ett år og tre måneder.

* David Shulkin, minister for saker angående krigsveteraner. Ute etter ett år og én måned.

* H.R. McMaster, nasjonal sikkerhetsrådgiver. Ute etter ett år og én måned.

* John Dowd, Trumps personlige advokat. Ute etter ni måneder.

* Rex Tillerson, utenriksminister. Ute etter ett år og to måneder.

* John McEntee, Trumps personlige assistent og rådgiver. Ute etter ett år og to måneder.

* Gary Cohn, øverste økonomiske rådgiver og direktør for USAs nasjonale økonomiske råd (NEC). Ute etter knappe ett år og to måneder.

* Hope Hicks, Trumps fjerde kommunikasjonssjef. Ute etter seks måneder. Hun var direktør for strategisk kommunikasjon i åtte måneder før det.

* David Sorensen, taleskriver. Ute etter knappe ti måneder.

* Rob Porter, stabssekretær. Ute etter ett år.

* Tom Price, helseminister. Ute etter åtte måneder.

* Stephen K. Bannon, sjefstrateg. Ute etter snaut sju måneder.

* Sebastian Gorka, sikkerhetsrådgiver. Ute etter sju måneder.

* Michael Short, assisterende pressetalsmann. Ute etter seks måneder.

* Anthony Scaramucci, kommunikasjonsdirektør. Virket i halvannen uke.

* Reince Priebus, stabssjef. Ute etter seks måneder.

* Sean Spicer, pressesekretær og kommunikasjonsdirektør. Ute etter seks måneder.

* Mark Corallo, talsperson for det juridiske teamet som representerer Trump i Russland-etterforskningen. Ute et halvt år etter innsettelsen.

* Walter Shaub, leder for regjeringens etiske råd. Ute etter seks måneder.

* K.T. McFarland, assisterende nasjonal sikkerhetsrådgiver. Ute etter fire måneder.

* Mike Dubke, kommunikasjonsdirektør. Ute etter tre måneder.

* James Comey, FBI-sjef, ute etter drøye tre måneder. Ble ansatt av tidligere president Barack Obama i 2013.

* Katie Walsh, visestabssjef. Ute etter to måneder.

* Michael T. Flynn, nasjonal sikkerhetsrådgiver. Ute etter tre uker.

* Sally Yates, fungerende justisminister. Ute etter ti dager.

(Kilde: New York Times, AP, DPA)