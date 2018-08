Verden

Av Espen H. Rusdal, Dagsavisen

– Hva kan du si om presidentens mentale tilstand, spør programleder Stephanie Ruhle i MSNBC.

– Han har noen alvorlige mentale svekkelser, svarer Omarosa om USAs president.

– Har du noen eksempler?

– Han vil si en ting om morgenen, så lager vi en plan om hvordan vi skal kommunisere dette ut. Så tvitrer han noe helt annet om ettermiddagen, og ødelegger dermed all planleggingen til hele teamet og politikken, sier Omarosa.

Hun viste også til opptak fra TV-serien «The Apprentice», der Trump bruker N-ordet om svarte amerikanere.

– Han er en svindler og en rasist, sa Omarosa.

Truet

Hun forteller også at Trumps folk har truet henne med rettslige skritt for å ha brutt sikkerhetsreglene ved å gjøre hemmelige opptak i Det hvite hus.

I boken forteller hun at hun sa nei til et tilbud om 15.000 dollar i måneden, fra Trumps svigerdatter, for å holde munn om sin tid i Det hvite hus.

I intervjuet mente hun det var derfor hun blir truet.

– Har du flere opptak?

– Ja, absolutt, sa Omarosa.

– Vil du offentliggjøre dem?

– Jeg vet ikke.

Beskyttelse

Hun sier selv at hun fortsatt føler seg truet.

– Jeg måtte beskytte meg fordi Det hvite hus er et sted hvor alle lyver. Presidenten lyver til det amerikanske folket, Sarah Huckabee Sanders står foran landet og lyver hver eneste dag. Du må beskytte din egen rygg, ellers vil du se deg tilbake og ha 17 kniver i ryggen, sier Omarosa Manigault Newman.

Nå får hun krass kritikk. Lederen for det republikanske partiets nasjonalkomité, Ronna McDaniel, er rasende, skriver NTB.

– Er det noen som med hodet på rett plass, kan si det er greit å gjøre hemmelige opptak med stabssjefen i Det hvite hus, spør McDaniel på Twitter.

Ned Price, som var talsperson for det nasjonale sikkerhetsrådet under Barack Obama, sier at han aldri har hørt om noe lignende brudd på sikkerhetsprosedyrene.

– Det er ikke bare noe utenom det vanlige, det har rett og slett aldri skjedd før. Beredskapsrommet er nærmest et slags hellig sted, det aller sikreste av sikre steder, sier Price.

Ny bok

Donald Trump er i hardt vær etter at hans tidligere rådgiver nå altså har skrevet bok om sin tid i Det hvite hus. Trump kommer ikke særlig fordelaktig ut i boken.

– Donald Trump er en rasist som bruker N-ordet ustanselig, heter det i boken, ifølge The Guardian.

Da president Trump passerte noen pressefolk under en tilstelning med Bikers for Trump i New Jersey lørdag kveld, fikk han spørsmål om hva han synes om Omarosa Manigault Newman, skriver The Guardian.

På spørsmål om Trump føler seg forrådt av sin tidligere rådgiver, ville ikke Trump svare. Men så holdt han hånden opp til ansiktet, som for å hviske en hemmelighet til pressekorpset.

– Hun er avskum («lowlife», jour. anm.), sa Trump og smilte.

– Ikke sant?