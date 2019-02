Andrew McCabe tok over som sjef i FBI da Donald Trump sparket FBI-sjef James Comey i 2017. Andrew McCabe skriver i en ny bok, «The Threat», at han er bekymret over Trumps rolle.

I sin bok skriver han at han også informerte Kongressens såkalte gang of 8, allerede i mai 2017 at FBI etterforsker Donald Trump for å jobbe for Russland og deres president Vladimir Putin, ifølge MSNBC.

Gang of 8 er fire ledere fra hvert av partiene i Kongressen.

– Jeg opplevde at det var en slags resignasjon fra republikanerene, sier McCabe i et intervju hos MSNBC.

McCabe fikk selv sparken av Trump, 26 timer før han skulle gå av med pensjon.

Han kan også fortelle at ingen republikanere tok kontakt med han etter møtet.

Russland

Han vil ikke gå inn på hva som var årsaken til at FBI åpnet etterforskning.

McCabe har jobbet i FBI i 21 år.

Programleder Joe Scarborough i programmet «Morning Joe» spurte McCabe:

– Har du noensinne tidligere opplevd at en valgt politiker leder har ønsket å stanse en etterforskning før Donald Trump?

– Ingen valgte politikere har noensinne tidligere kommet til meg og ønsket å stoppe en etterforskning, sier McCabe.

Han holder muligheten åpen for at Trump jobber for Russland og Vladimir Putin og at det var dem som beordret Trump til å sparke FBI-sjef James Comey.

– Aboslutt, sier McCabe.

På spørsmål om det ikke bare var tilfeldig at Comey fikk sparken da han mistet jobben og at det ikke er noen sammenheng mellom FBIs etterforskning av Trump og Russland, var svaret enkelt;

– Det er virent å se for seg at er en tilfeldighet, svare McCabe.

Les også: Sanders stiller som presidentkandidat – det gjør også en hel haug med andre

Plan

FBI utviklet en backup-plan for å beskytte bevisene i Robert Muellers etterforskning etter at Donald Trump sparket FBI-sjef James Comey, skriver NTB..

Ifølge to kilder AP har, ble planen utviklet i de kaotiske dagene etter at Comey fikk sparken. Bare noen dager før hadde FBI begynt å etterforske om Trump bevisst eller ubevisst hadde samarbeidet med russerne, og om han hadde hindret etterforskningens gang.

Hensikten med planen var å sikre at bevismaterialet som ble samlet inn, skulle beholdes intakt om flere FBI-topper og etterforskere ble sparket. Frykten var at også spesialetterforsker Mueller selv, som ble oppnevnt åtte dager før Comey ble sparket i mai 2017, skulle få sparken, melder NTB.

Materialet omfattet blant annet utspørringen av noen av Trumps medarbeidere om mulig samordning mellom Trumps valgkamp og Russland.

Les også: Vil bli USAs første president på over 80 år

McCabe ba om planen

Det var Andrew McCabe, som ble fungerende FBI-sjef da Comey forsvant, som ba om en plan for å beskytte bevismaterialet, ifølge en person med kjennskap til saken.

Planen ble utarbeidet, men APs kilde vil ikke si noe mer spesifikt om den. En annen kilde, som heller ikke vil stå fram med navn, fortalte også AP om planen.

McCabes bekymring for situasjonen kom også fram i et intervju med CBS, der han fortalte at han hadde møter med etterforskerne etter at Comey ble sparket.

Bekymret

– Jeg var veldig opptatt av å sørge for at Russland-etterforskningen ble stående på solid grunn og ikke kunne viskes ut. Slik at om jeg ble omplassert eller sparket, at saken ikke ville bli

lukket eller forsvinne i natten uten spor, sa han.

Trump har til stadighet kalt Muellers etterforskning en heksejakt og antydet at det er etterforskerne selv som burde granskes.

Justisminister Jeff Sessions ble sparket fordi Trump var rasende over at han erklærte seg inhabil, og McCabe selv ble sparket i fjor etter at han ble anklagd for å være lite sannferdig om

en lekkasje i FBI, skriver NTB.

Les også: Donald Trump ønsker å selge kjernekrafteknologi til Saudi-Arabia

​