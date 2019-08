Donald Trumps avlysning av besøket til Danmark har fått flere til å reagere. Danmarks tidligere utenriksminister Villy Søvndal (SF) er klar i sin tale, ifølge Berlingske:

– Dette bekrefter at Donald Trump er en narsisstisk tulling, sier han ifølge avisen.

– Uvitende om verden. Kunnskapsløs om diplomati. En dansk statsminister kan ikke gjøre annet enn å si, at vi i sakens natur ikke forhandler salg av Grønland. Vi er forbi kolonitiden. Det har Trump åpenbart ikke forstått, sier han videre.



Villy Søvndal i 2013. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

På en pressekonferanse i København onsdag sa statminister Mette Frederiksen at hun er «ergerlig og overrasket» over avlysningen, som kom etter at Danmark avviste Trumps ønske om å kjøpe Grønland, skriver NTB.

– Jeg har i likhet med mange andre sett fram mot besøket, og fremfor alt til å markere det sterke bilaterale samarbeidet. USA er en av våre viktigste allierte, sa Frederiksen.

– Vårt ønske om et forsterket strategisk samarbeid står fast, derfor står invitasjonen fast, sa hun videre.

Onsdag reagerer Trump:

President Donald Trump mener Danmarks statsminister Mette Frederiksens svar på hans Grønland-utspill er «vemmelig». Man snakker ikke slik til USA, sier han.

Fredriksens uttalelse om hans forslag om å kjøpe Grønland fra Danmark var «vemmelig». Alt hun hadde trengt å gjøre var å si nei til ham, fortalte Trump til journalister utenfor Det hvite hus onsdag.

Presidenten sa han avlyser et planlagt Danmark-besøk fordi «man snakker ikke til USA på den måten», ifølge CNBCs politiske korrespondent Eamon Javers på Twitter.

Samarbeid

Ifølge statsminister Frederiksen trengs det et nærmere samarbeid mellom USA, Grønland, Færøyene og Danmark i Arktis.

– Vår invitasjon til et sterkere samarbeid om arktiske spørsmål står fortsatt fast. Arktis-området er viktigere enn noensinne, framholdt statsministeren.

Hun erkjente at det har vært en «diskusjon» med hensyn til salg av Grønland, men viste til at dette er blitt klart avvist av Kim Kielsen, leder for Grønlands selvstyremyndigheter.

Hun bedyret også at ingenting er endret i forholdet mellom USA og Danmark.

– Veldig spesielt land

Trump skulle etter planen ha besøkt Danmark 2. og 3. september etter et besøk i Polen. Men natt til onsdag ga han beskjed om at det ikke lenger er aktuelt fordi Frederiksen ikke ville diskutere et eventuelt salg av det selvstyrte territoriet.

– Danmark er et veldig spesielt land med et utrolig folk, men basert på statsminister Mette Frederiksens kommentarer om at hun ikke er interessert i å diskutere kjøp av Grønland, vil jeg utsette møtet som var planlagt om to uker, til en annen gang, skriver presidenten på Twitter.

Han skriver videre at statsministeren har spart både USA og Danmark for utgifter og jobb ved å være så direkte.

– Jeg takker henne for det, og jeg ser fram til å planlegge et nytt møte en gang i fremtiden, skriver han.

Årsaken til at Trump ønsker å kjøpe Grønland er øyas strategiske betydning og det at Grønland etter hans mening er en økonomisk byrde for Danmark.

– Grønland ikke dansk

Frederiksen har kalt diskusjonen for absurd.

– Grønland er ikke til salgs. Grønland er ikke dansk. Grønland er grønlandsk. Jeg håper at dette ikke er alvorlig ment, har Frederiksen uttalt til den grønlandske avisa Sermitslaq.

Trump ble invitert på statsbesøk av dronning Margrethe etter at han selv skal ha bedt om det. Saken har vakt sterke reaksjoner både i Danmark, andre europeiske land og USA.

Kommunikasjonssjef Lene Balleby i det danske kongehuset sier til Danmarks Radio at avlysningen kommer som en overraskelse. Til nyhetsbyrået Ritzau sier Balleby at hun ikke kan huske et statsbesøk som har blitt avlyst på så kort varsel

Også dansk politi må omstille seg etter avlysningen. Både Politiets etterretningstjeneste (PET), København-politiet og Rigspolitiet har allerede brukt mye ressurser på planleggingen, ifølge Claus Oxfeldt, som er leder for Politiforbundet.

Les også: Grønland til Donald Trump: – Vi er ikke til salgs

Kritikk

Trump får kritikk fra flere hold etter avlysningen. Rufus Gifford, som er tidligere ambassadør for USA i Danmark, ber Grønland og Danmark om unnskyldning.

– Han ba dronningen om en invitasjon til et statsbesøk. Hun inviterte ham. Han takket ja. På slottet har de ventet på ham i flere uker. Danmark og Grønland avfeier hans fåfengte prosjekt. Han fornærmer hele landet. Han er et barn, tvitrer Gifford.

Trump, som skapte sin formue i New Yorks eiendomsmarked og eier eller leier ut eiendommer over hele verden, beskrev en eventuell overtakelse av Grønland som et eiendomskjøp.

Les også: Trump om Grønland-kjøp: – En stor eiendomshandel

Militærbase

USA har i mange år hatt en stor militærbase lengst nord på Grønland, og den er et viktig ledd i USAs globale nettverk av radarer og andre sensorer til forsvar mot raketter og til overvåking av rommet.

Grønland har utstrakt selvstyre, selv om utenriks- og forsvarspolitikk styres fra København. Det er derfor opp til Grønland selv å vurdere et eventuelt kjøpstilbud fra USA.

Også i 1946 var USA inne på tanken om å kjøpe Grønland, men den danske regjeringen avviste forslaget. USA fikk likevel bygge sin militærbase på øya. (NTB)

Les også: Donald Trump avlyser Danmark-besøk etter Grønland-nei