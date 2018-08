Verden

Det hvite hus bekreftet onsdag at de gjør alvor av truslene om å trekke tilbake sikkerhetsklareringen til flere som jobbet under forgjengeren Barack Obama.

Per nå er det imidlertid kun Brennan det gjelder.

– Prøver å skremme

Den tidligere CIA-direktøren sier i et intervju med MSNBC at han først fikk vite om det da han så det på nyhetene.

– Jeg mener at Trump bestemte seg for å gjøre dette, slik han har gjort mot andre, for å prøve å skremme og slå ned på all kritikk mot ham og administrasjonen, sier Brennan.

Han anklager Trump for maktmisbruk, men legger til at det ikke vil hindre ham i å snakke ut. Brennan har flere ganger kommet med skarp kritikk av den amerikanske presidenten. Etter Trumps mye omtalte pressekonferanse sammen med Russlands president Vladimir Putin i sommer, hevdet Brennan at Trump hadde opptrådt «forrædersk».

– Når det fulle omfanget av din bestikkelighet, moralske fordervelse og politiske korrupsjon blir kjent, vil du innta din rettmessige plass som en vanæret demagog i historiens søppelbøtte, tvitret Brennan om presidenten tidligere i år.

Tidligere etterretningssjefer får gjerne beholde tilgang til hemmeligstemplet informasjon etter avsluttet tjeneste for regjeringen, slik at de kan konsultere med sine etterfølgere. Listen over dem Trump truer med å frata denne retten er alle blant presidentens kritikere.

Kritikk

I en uttalelse fra Trump som pressetalskvinne Sara Sanders leste opp, skyldte presidenten på Brennans uberegnelige opptreden og oppførsel. Han hevdet også at han nå oppfylte det ansvaret grunnloven gir ham for å beskytte USAs nasjonale hemmeligheter.

Men en rekke demokrater, og også noen republikanere, fordømte handlingen. Leder for Demokratene i Representantenes hus, Nancy Pelosi, omtalte det som «sjokkerende maktmisbruk». Den demokratiske senatoren Mark Warner advarte om at Trump nå satte «farlig presedens» ved å «politisere måten vi verner om våre nasjonale hemmeligheter på, kun for å straffe presidentens kritikere».

Lederen i Representantenes hus, Paul Ryan, har tidligere avvist disse truslene fra Trump og sagt at han bare «troller» folk. Også den republikanske senatoren Bob Corker reagerte etter nyheten onsdag.

– Med mindre det her er noe konkret som jeg ikke er klar over, minner det, som jeg tidligere har sagt, mer om en bananrepublikk-type ting, sa Corker. (NTB)