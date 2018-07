Verden

En tidligere marinejeger som jobbet med å redde ut de tolv guttene og fotballtreneren deres fra grotten i Thailand, har omkommet som følge av oksygenmangel.

Gikk tom for oksygen

Den omkomne er 37 år gamle Saman Kunont, opplyser myndighetene i landet.

– Det er trist å måtte meddele at en tidligere marinejeger som frivillig deltok i redningsarbeidet, døde omkring klokken 2 i natt, sier viseguvernør Passakorn Boonyaluck til et samlet pressekorps fredag.

Den thailandske marinejegeren plasserte oksygenflasker inne i grotten, som del av forberedelsene til et forsøk på å få guttene ut, da han selv gikk tom for oksygen, opplyser viseguvernøren

– Først trodde vi barna kunne bli der inne over lengre tid, men ting har endret seg, og vi har begrenset med tid, sier Apakorn Yookongkaew.

Siden 23. juni har rundt 1.000 hjelpearbeidere forsøkt å redde de tolv guttene og fotballtreneren deres ut av den oversvømte grotten, men værforholdene gjør arbeidet stadig vanskeligere.

Myndighetene i Thailand har tidligere uttalt at de kontinuerlig evaluerer hvor klar hver enkelt gutt er til å hentes ut av grotten, og at de ikke vil forsøke å redde noen dersom det innebærer noen form for risiko. Men med kraftig regn i vente har det begynt å haste for guttene.

– Vi kan ikke lenger vente for at alle forholdene ligger til rette, fordi omstendighetene legger press på oss, sier Yookongkaew.

Pumper ut vann

Redningsarbeiderne har lenge forsøkt å pumpe nok vann ut av grotten til at guttene kan komme seg ut, men vannstanden i grotten går kun ned med litt over 1 centimeter i timen.

Redningsarbeiderne har forberedt 13 sett med dykkerutstyr og rukket å gi guttene noe dykketrening, samtidig som de har sett på alternative løsninger for å få dem ut av grotten. Flytevester er også sendt inn i grotten. Flere av guttene kan ikke svømme.

Dykkere med lang erfaring bruker rundt seks timer på å nå fram til grotten der guttene og deres trener er. (NTB)