Ti omkom i brann i Paris – kvinne pågrepet

Påtalemyndigheten i Paris opplyser at en kvinne som bor i bygningen, er pågrepet i nærheten av brannstedet. Hun er 40 år gammel og skal ha hatt psykiske problemer.

Brannen oppsto natt til tirsdag, og mange av beboerne klatret opp på taket og ut av vinduer for å unnslippe flammene.

– Situasjonen var allerede dramatisk da brannfolkene kom til stedet, sier Clement Cognon, talsmann for brannvesenet i Paris.

Mange skadd

Bygget med åtte etasjer ligger i det 16. arrondissement, et velstående boligområde i den franske hovedstaden. Parken Bois de Boulogne ligger i nærheten.

Åtte brannfolk er blant over 30 mennesker som er skadd. I de aller fleste tilfellene er det snakk om lettere skader. Politiet opplyste tidlig at sju mennesker har mistet livet, og i løpet av formiddagen steg antallet dødsofre til ti.

Etterforskningen er i en tidlig fase, og det er for tidlig å fastslå brannårsaken sikkert. Men politiets hovedteori er at brannen ble påsatt, opplyser Remy Heitz i påtalemyndigheten i Paris.

Reddet fra tak

Over 200 brannfolk deltok i slukningsarbeidet. Et øyenvitne forteller at de ikke fikk begynt evakueringen før de fikk på plass ekstra utstyr for å nå høyere opp på bygningen.

Over 20 beboere måtte gå opp på taket på bygningen eller ut av vinduer før de ble reddet av brannvesenet. Noen klarte å komme seg over på takene på nærliggende bygninger.

I de øverste etasjene brant det fortsatt tidlig på morgenen.

– Paris er i sorg denne morgenen, skriver byens ordfører Anne Hidalgo på Twitter.