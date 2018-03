Verden

Storbritannia anklager Russland for drapsforsøk og utviser 23 russiske diplomater. Samtidig blir all diplomatisk kontakt på høyere nivå frosset.

Statsminister Theresa May la onsdag fram i Underhuset en bredt anlagt pakke med tiltak som svar på det den britiske regjering betegner som et statlig utført drapsforsøk på den tidligere spionen Sergej Skripal.

Den russiske ambassaden i London fordømmer den britiske regjeringens beslutning og betegner den som en fiendtlig handling.

– Dette er en uakseptabel, urimelig og kortsynt handling. Alt ansvar for det forverrede forholdet mellom Russland og Storbritannia hviler på den britiske regjering, heter det i en uttalelse fra ambassaden.

Ignorerte frist

Britisk UD har innkalt ambassadør Aleksander Jakovenko for å orientere ham om utvisningene. Reaksjonene ble formelt utløst av at Russland ignorerte det britiske ultimatum om å framskaffe opplysninger om angrepet med nervegift innen midnatt natt til onsdag.

– Det er ingen annen konklusjon å trekke av dette enn at den russiske stat er skyldig i drapsforsøket på Skripal og hans datter, sa May i Underhuset.

En invitasjon til den russiske utenriksminister Sergej Lavrov blir trukket tilbake, og verken den britiske kongefamilien eller britiske ministre vil besøke Russland under fotball-VM. I tillegg har Storbritannia innkalt FNs sikkerhetsråd til et hastemøte om saken onsdag.

Tiltakene er svar på det statsminister Theresa May kaller et drapsforsøk utført av den russiske stat. Skripal og hans datter Julia ble i forrige uke angrepet med nervegift i den britiske byen Salisbury.

– Jeg beklager at president Putin har valgt å handle på denne måten, sa May i Underhuset. Hun sa at Russlands handlinger utgjør «ulovlig maktbruk».

Kald krig

Den britiske utvisningen av russiske diplomater er den mest omfattende på 30 år. Diplomatene får én uke på seg til å forlate landet. Den største utvisningen fant sted i 1971, da 105 russiske diplomater og annet personell ble erklært uønsket.

Den russiske ambassadøren til Storbritannia har advart mot utvisninger og sagt at de vil bli møtt med mottiltak.

I forkant av Mays redegjørelse i Underhuset uttalte britisk UD at bruken av nervegift i Salisbury følger et kjent mønster med russisk statsaggresjon. UD la ut en link til nettsider som lister opp angivelige russiske brudd på folkeretten.

I Moskva sa president Vladimir Putins pressetalsmann Dmitrij Peskov tidligere onsdag at Russland ikke hadde til hensikt å overholde frister i en sak der det ikke er lagt fram noe bevis. Russland krever å få utlevert en prøve på det stoffet som angivelig er brukt mot Skripal, men dette ønsker ikke britene å etterkomme.



(NTB)