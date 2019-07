– Takk for å ha satt deres lit til meg, og for å ha gitt meg sjansen til å tjene i stillingen, sa May.

Theresa May returnerte til statsministerboligen i Downing Street etter å ha deltatt i den ukentlige spørretimen i Parlamentet onsdag ettermiddag. Der spiste hun lunsj i hagen sammen med ektemannen Philip, som også var med da May svarte på spørsmål for siste gang i løpet av sin tre år lange regjeringsperiode.

– Vår økonomi har blitt forbedret, og vi har kjempet for våre egne verdier internasjonalt, sa May som presiserte at både hun og landet nå er klare for «en ny tid».

Hun gjentok gratulasjonen av Boris Johnson som ny partileder og statsminister, men uttalte at hun også håper at britiske kvinner nå har sett at det er mulig å være både kvinne og landets øverste leder.

– Det har vært en stor ære å være statsminister i Storbritannia. Men du oppnår ingenting på egen hånd, og derfor blir mine siste ord en oppriktig takk til alle mine kolleger, sa May.

Etter avskjedstalen dro May videre til Buckingham Palace for å informere dronning Elizabeth om sin avgang.