Storbritannias statsminister Theresa May skal ha informert partifeller i Parlamentet at hun trekker seg før fase to av brexit, melder blant andre Guardian.

May orienterte sine partifeller i Det konservative partiet i et møte i den såkalte 1922-komiteen onsdag kveld, et par timer før Underhuset skulle stemme over en rekke forslag for å prøve å få løst den fastlåste situasjonen rundt brexit, skriver NTB.

Budskapet skal ha vært at May er villig til å overlate neste fase til en ny statsminister – forutsatt at Parlamentet godkjenner utmeldingsavtalen hun har forhandlet fram med EU.

– Det har vært en prøvelsens tid for vårt land og vårt parti. Vi er nesten der. Vi er nesten klare til å starte et nytt kapittel og bygge en lysere framtid. Men før vi kan gjøre det, må vi fullføre jobben, sa May på møtet, ifølge The Guardian.

– Jeg er rede til å forlate denne jobben tidligere enn jeg hadde intensjoner om, for å gjøre det riktige for vårt land og vårt parti, skal hun ha sagt videre.

Brexit-avtale

Flere kilder, også på Twitter, bekrefter at Theresa may trekker seg til fordel for en annen i Det konservative partet, om hennes brexit-avtale blir vedtatt.

May said she wanted an orderly handover to a new Tory PM. She told MPs she had heard the message. No date given for departure. But clear sense she will leave before phase 2 — James Forsyth (@JGForsyth) 27. mars 2019

– Statsminister Theresa May kommer til å gå av dersom Underhuset godtar hennes brexitavtale med EU, opplyser partifellen James Cartlige til The Guardian.

May gjør dette for å få med brexit-skeptikere på laget, skriver The Guardian.

May har ikke satt noen dato for når hun går av.

Les også: Disse kan ta over hvis May taper i eget parti