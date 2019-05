Hvorfor seremonien er blitt utsatt så lenge, er uvisst. Den første tiden ble det begrunnet med den ett år lange landesorgen for kong Bhumibol Adulyadej, som døde i oktober 2016 etter nesten 70 år på tronen. Hvorfor det fortsatte å drøye i ytterligere halvannet år, har Vajiralongkorn (66) ikke gitt noen forklaring på.

Denne uken er det imidlertid klart for en rekke overdådige seremonier som svært mange thailendere ønsker å få med seg, enten ved å reise til Bangkok og se prosesjonen med egne øyne, eller ved å følge med på direktesendingene på TV.

De mest overbeviste rojalistene har allerede siden begynnelsen av april kledd seg i gule T-skjorter. Den gule fargen symboliserer kongehuset og skal vise at de forbereder seg på kroningen.

Krone av gull og diamanter

Den tre dager lange prosessen begynner fredag og har en prislapp på bortimot 270 millioner kroner.

Ikke bare skal kongen få en 7,3 kilo tung krone laget av gull og diamanter på hodet. Han skal også renses i vann fra fem elver og fire dammer, som helles over hodet hans. Deretter skal han sitte på en åttekantet trone for å bli salvet med vann fra 100 ulike kilder fra hele landet. Til slutt blir han utstyrt med en hvit paraply med ni lag, som symboliserer at kongen er innsatt.

De neste dagene skal kongen hilse på folket to ganger, først i en parade der han skal bæres av soldater i en bærestol, deretter fra slottets balkong.

Ingen medlemmer av utenlandske kongefamilier er invitert, men kongen kommer til å gi audiens til utenlandske diplomater på den tredje og siste dagen av seremoniene.

Villa i Tyskland

Kong Maha Vajiralongkorn hadde i yngre dager rykte på seg for å leve et utsvevende liv preget av fest, kvinner og skandaler. Som kronprins giftet han seg og skilte seg tre ganger, og han har i alt sju barn – fem sønner og to døtre. De siste årene har han bodd mye i Tyskland, der han har en stor villa i Tutzing utenfor München. Her bor fortsatt hans yngste sønn, 13 år gamle Dipangkorn Rasmijoti.

I Thailand anses kongen for å være en reinkarnasjon av den hinduistiske guden Vishnu. Majestetsfornærmelse kan straffes med opptil 15 års fengsel, derfor er det ingen offentlig diskusjon om kongens privatliv og hans bolig i Tyskland.

Vajiralongkorn antas også å være verdens rikeste monark. I fjor tok han full kontroll over selskapet som forvalter eiendommene til kongehuset, og som er beregnet å omfatte verdier for 260 milliarder kroner.

Søker makt

I motsetning til sin far, som forsøkte å holde seg unna politikk, har Vajiralongkorn tatt flere grep for å øve politisk innflytelse og befeste sin maktposisjon innen kongehuset.

Blant annet utstedte han i fjor en ordre som førte til at hans søster, tidligere prinsesse Ubolratanam, ikke fikk stille som statsministerkandidat.

Kroningen skjer samtidig som Thailand opplever politisk forvirring etter valget i mars, det første etter militærkuppet i 2014. Ennå er ikke valgresultatet offentliggjort, og det er uklart hva som skjer videre.