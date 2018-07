Verden

Gunstig vær og fallende vannstand har skapt en mulighet til å redde fotballaget i grotten i Thailand. En like god sjanse kommer trolig ikke igjen.

Myndighetene venter nå på to store grupper med frivillige dykkere som skal ankomme senere lørdag og søndag. Etter det vil de være klare for å starte operasjonen med å redde de 13 innesperrede ut av grotten, sier provinsguvernør Narongsak Osatanakorn.

– Planen jeg har holdt fast på helt fra start er at vi må få barna ut, og den avgjørende faktoren for denne planen er at det er så lite vann som mulig i grotten, sier Osatanakorn og legger til redningsarbeiderne har tømt så mye av vannet det er mulig å få ut av grotten

– Men hvis det regner og blir mer vann igjen, aner vi ikke hvilke risikofakter vi kommer til å stå overfor, sier han videre. Han advarer samtidig om økende nivå av karbondioksid i grotten.

Treneren beklager

12 gutter mellom 11 og 16 år fra fotballaget Wild Boars har lørdag vært innesperret i Tham Luang-grotten i Chiang Rai nord i Thailand i to uker.

Sammen med dem er fotballtreneren deres, Ekkapol Chantawong. I ni dager var 25-åringen den eneste voksne personen de unge guttene hadde å forholde seg til, fram til dykkere fant alle sammen flere kilometer inn grotten mandag.

Mens han har vært innesperret, har treneren skrevet på en lapp som dykkere tok med tilbake til foreldrene fredag.

– Til alle foreldrene vil jeg fortelle at guttene fremdeles har det bra. Jeg lover å gjøre mitt beste for å ta vare på barna. Takk for den moralske støtten, og jeg beklager overfor foreldrene, heter det i beskjeden.

På lappen skriver han også til sin bestemor og tante at han har det fint og at de «ikke skal være for bekymret».

Guttene: – Kommer tilbake

Også håndskrevne lapper fra guttene, som BBC har gjengitt i sin helhet, ble tatt med ut av grotten fredag. En av dem, som kaller seg «Bew», skriver at foreldrene ikke skal bekymre seg.

– Jeg har vært borte i to uker, men jeg kommer tilbake og skal hjelpe dere med å selge tingene deres, skriver han. Foreldrene driver en butikk.

En annen gutt, som kaller seg «Dom», skriver at han «har det bra, men at været er litt kaldt».

– Men ikke bekymre dere for meg. Og ikke glem bursdagsfesten min, skriver han videre.

I tillegg har det kommet en felles skriftlig uttalelse fra de tolv guttene. Der skriver de at alle har det bra, og at foreldrene ikke skal bekymre seg. «Når vi kommer ut herfra, er det mye vi vil spise. Vi vil hjem så snart som mulig, Lærere, ikke gi oss for mye lekser», skriver de.

Kan ikke dykke

Mens guttene har vært innesperret, har redningsledelsen sett på ulike muligheter for å få alle 13 ut på en trygg måte, men oppgaven har vist seg vanskeligere enn først antatt.

I utgangspunktet har hovedplanen vært å tømme grotten for vann, slik at guttene kan komme seg ut gjennom hovedveien. Redningsarbeiderne har imidlertid slitt med å få tømt grotten tilstrekkelig, og dermed må guttene dykke for å komme seg ut.

Den turen tar opp imidlertid opp mot seks timer selv for en topptrent dykker, og guttene er ifølge myndighetene ikke tilstrekkelig gode til å verken dykke eller svømme til at dette anses som trygt nok.

100 hull

Fra lørdag er det ventet at et kraftig regnvær vil få vannstanden i grotten til å stige igjen. Hvis det varslede regnet er enda kraftigere enn antatt, vil man likevel forsøke å frakte guttene ut, selv om det innebærer en risiko, skriver AP.

Lørdag gjorde redningsarbeiderne et hittil uprøvd forsøk på planen med å lage en alternativ utgang fra grotten, da de boret over 100 hull ned i fjellet over. Ingen av dem traff imidlertid området der guttene er innesperret.

– Noen av hullene er så dype som 400 meter, men vi har ikke klart å finne stedet der guttene oppholder seg ennå. Vi mangler teknologien til å finne deres nøyaktige posisjon, men vi anslår at de er omtrent 600 meter ned, sier han Osatanakorn.

