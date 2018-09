Tesla beskyldes for fagforeningsknusing: – Det er en fryktkultur

Verden

Dezzimond Vaughn jobbet tidligere som maskinoperatør ved Tesla-fabrikken i Lathrop i California. Til den britiske avisa The Guardian forteller han om hvordan han opplevde at ledelsen var ute etter ham etter at de fant ut at han hadde snakket om å organisere Tesla-arbeiderne i en fagforening.

– Jeg stoppet aldri å arbeide, de hadde aldri noen problemer med meg når det gjeldt jobben jeg gjorde, men jeg fikk en rekke klager rettet mot meg. Min nærmeste leder fortalte meg at de prøvde å få sparket meg, sier Vaughn til avisa.

Les også: Tesla-aksjen stuper etter at Musk røyket marihuana under intervju

– Gjorde en kjempegod jobb

Vaughn har gitt The Guardian tilgang til dokumenter som viser at han får svært gode skussmål av arbeidsgiver i 2015 og i 2016. Det står blant annet at "teammedlemmene hans kan alltid regne med at han både stiller opp og at han får jobben gjort". Han får også høye poengsummer i rangeringen Tesla har av sine ansatte, og han opplevde å bli forfremmet før det kom fram at han hadde planer om å starte fagforening. Etter at han begynte å snakke om å starte opp fagforeningen, stupte hans resultater i poengrangeringen, selv om jobben han gjorde fremdeles ble positivt omtalt, ifølge The Guardian.

Vaughns nærmeste sjef Tarus Starks bekrefter overfor The Guardian at han var svært fornøyd med jobben Vaughn gjorde også i 2016 og i 2017, men at ledere høyere oppe i selskapet sørget for at han fikk en lavere poengsum.

– Da Dezz kom for å jobbe under meg, gjorde han en kjempegod jobb, sier Starks og forteller at han hadde planer om å gi Vaughn nye arbeidsoppgaver som følge av den gode jobben han gjorde.

The Guardian har snakket med en rekke tidligere Tesla ansatte som har vært gjennom lignende opplevelser.

Les også: Elon Musk beklager å ha kalt dykker pedofil

– Fryktkultur

En nåværende Tesla-ansatt, som har valgt å uttale seg anonymt til The Guardian av hensyn til jobben sin, sier dette:

– Folk som ønsker å organisere seg blir generelt sparket basert på oppdiktede årsaker. Det er en fryktkultur, fordi du vil bli sparket dersom du ikke innretter deg. Vi blir fortalt at Tesla kommer til å gå konkurs dersom ansatte organiserer seg, ettersom vi ikke er et lønnsomt selskap ennå.

Tesla har en rekke ganger blitt beskyldt for å sparke medarbeidere som forsøker å starte opp fagforeninger. Fagforeningen United Auto Workers har blant annet hevdet at flere arbeidere har blitt trakassert, ydmyket og urettferdig behandlet av selskapet som følge av at de prøvde å organisere seg.

Les også: Verdens kraftigste romrakett skutt opp

Avviser at ansatte som prøver å organisere seg får sparken

I en e-post skriver en representant for Tesla til The Guardian at ingen noensinne har møtt negative konsekvenser fordi de ønsker å organisere seg i selskapet.

– Vi prøver å være et rettferdig selskap, den eneste typen selskap det er verdt å være, men resultatrapporter bidrar noen ganger til forfremmelser og andre ganger til at ansatte må gå. Ingen i Tesla har noensinne blitt utsatt for represalier som følge av hvordan de stiller seg til organisering, skriver representanten.

Tesla-sjef Elon Musk har på sin side sagt at Tesla-ansatte ikke ønsker å organisere seg.