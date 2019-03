Det opplyste en talsperson for påtalemyndigheten i Düsseldorf lørdag.

– Vi antar at det er en utbrytergruppe fra IS eller sympatisører, sa han.

Pågripelsene skal ha skjedd i delstatene Nordrhein-Westfalen og Baden-Württemberg fredag og lørdag. Politiet har gjennomført ransakinger blant annet i Essen, Düsseldorf og Wuppertal.

Etterforskerne har ikke funnet bevis for at de pågrepne har lagt planer om angrep mot konkrete mål. De er likevel mistenkt for terror-relaterte forbrytelser. (NTB)

