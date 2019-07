Terrorforsker stiller spørsmål ved Krekar-dom

Den kurdiske irakeren Najmuddin Faraj Ahmad, bedre kjent som mulla Krekar, kom til Norge som kvoteflyktning i 1991. Mandag ble han dømt til tolv års fengsel i Italia.

Ifølge dommen ledet mulla Krekar terrornettverket Rawti Shax, som skal ha hatt forbindelser til den ytterliggående islamistgruppa IS og ha planlagt terror mot et ikke navngitt parlament.

– Dommen bygger ifølge italienske medier i veldig stor grad på PSTs avlytting av mulla Krekar i Kongsvinger fengsel, og parlamentet det henvises til er åpenbart Stortinget, sier Lars Gule til NTB.

Ingenting nytt

– Det er ingenting nytt i dette materialet, mener Gule, og konstaterer at PST åpenbart ikke fant det tilstrekkelig til å ta ut tiltale mot mulla Krekar i Norge.

Forskeren stiller seg også undrende til mulla Krekars påståtte støtte til IS og viser til at 63-åringen gjentatte ganger har uttalt seg kritisk om den ytterliggående islamistgruppen.

– Men noen av dem han har hatt kontakt med, kan nok ha hatt kontakt med IS, sier Gule.

Ikke terrornettverk

Gula avviser også at Rawti Shax har fungert som et terrornettverk og viser til at Norge og flere andre land, blant dem Tyskland, tidligere har konkludert med det motsatte.

– Under rettssaken i Italia kom det ikke fram ny informasjon om aktivitetene i dette nettverket, sier Gule, som betegner Rawti Shax som en politisk fraksjon og et forsøk fra mulla Krekars side på å gjenvinne en politisk posisjon blant kurderne i Nord-Irak.

– Det finnes ikke beviser for at dette nettverket har forberedt eller gjennomført voldelige aksjoner, ser Gule.

Pågripes ikke

At PST ikke finner det nødvendig å pågripe de to norske statsborgerne som ble dømt til lange straffer for terrorplanlegging i samme rettssak som mulla Krekar, og som også er etterlyst internasjonalt, sier også sitt om denne dommen, mener han.

Den yngste av de to, en 39-åring bosatt i Buskerud, fikk for øvrig innvilget norsk statsborgerskap etter at de italienske anklagene om terrorplanlegging var kjent, konstaterer Gule.

– PST fant åpenbart ingen grunn til å hindre dette, sier han.

– Denne saken dreier seg nok derfor mer om politikk enn om juss og beviser, mener Gule.

