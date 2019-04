Tenåring lot som om hun ble kidnappet for å svindle faren: – Lagde falsk gisselvideo

Den tysk-syriske 13-åringen fikk hjelp av en 18 år gammel venn i svindelforsøket mot faren, opplyser politiet i den tyske hovedstaden Berlin. Hele 280 personer var involvert i leteaksjonen etter jenta, skriver Business Insider. Tyske spesialstyrker ble raskt involvert, ifølge Die Welt.

Det var jentas far som varslet politiet, etter å ha mottatt krav om løsepenger.

– Politiet ble gjort kjent med den angivelige kidnappingen torsdag kveld. Fredag kveld ble 13-åringen og 18-åringen funnet. 18-åringen ble pågrepet av politiet og siktet for utpressing og for å ha forfalsket en forbrytelse, mens 13-åringen ble tatt til et velferdskontor fordi hun nektet å dra hjem, sier politiets talsperson Patricia Brämer, ifølge nettstedet.

Jenta og vennen hadde lagt mye innsats i svindelen. De sendte to separate krav om løsepenger. Til sammen skal de ha bedt om 40.000 euro, tilsvarende litt i underkant av 390.000 norske kroner, for å slippe fri den «kidnappede» 13-åringen, ifølge den tyske avisen B.Z.

De to hadde sågar fabrikkert en egen gisselvideo for å få kidnappingen til å framstå mest mulig ekte, ifølge Deutsche Welle.

