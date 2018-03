Verden

Rebecca Bauer-Kahan er en av et rekordhøyt antall kvinner som stiller til valg to år etter at republikaneren Donald Trump vant mot Hillary Clinton. Valgresultatet knuste manges drømmer om å endelig få en kvinnelig president i USA.

– Jeg var helt sønderknust. Jeg har en seks år gammel datter, og jeg var så klar for å vise henne vår første kvinnelige øverstkommanderende, sier Bauer-Kahan på telefon fra California.

Nå stiller hun til valg for første gang, for det demokratiske partiet, til delstaten Californias 16. Assembly, en valgkrets med nær 500.000 innbyggere. Bauer-Kahans hovedmotivasjon var nettopp valgtapet 8. november for snart halvannet år siden da Donald Trump, helt uten politisk erfaring, vant mot tidligere utenriksminister, senator og førstedame Hillary Clinton.

– Jeg følte landet vårt var i ferd med å miste verdiene jeg holder aller kjærest. Jeg følte jeg måtte gjøre mer, sier Bauer-Kahan, som til daglig jobber som miljøadvokat, og lenge har vært lokalt engasjert i hjemstaten.

– Etter det som skjedde i 2016 følte jeg at det var på tide å ta grep. Det føltes som et kall. Jeg føler også et ansvar for å gjøre dette for barna mine, det er de som skal vokse opp i dette landet, sier 39-åringen nå.

Stor pågang

Bauer-Kahan er glad og stolt over at så mange andre kvinner har gjort som henne og bestemt seg for å stille til valg.

Det er fortsatt lenge til fristen går ut i de fleste delstater, men en opptelling universitetet Rutgers gjorde i begynnelsen av mars viste at nesten dobbelt så mange kvinner stiller til valg til Kongressen i år, som for to år siden: Minst 436 kvinner kommer til å stille til valg til Representantenes hus i 2018, blant dem 339 demokrater og 92 republikanere. I 2016 var tallet på samme tid bare 212. For Senatet er trenden den samme: Minst 54 kvinner stiller til valg i Senatet i år – for to år siden var tallet 25.

Motivasjon: Trump

Rebecca Bauer-Kahan har fått hjelp av organisasjonen Emerge, som trener opp og støtter kvinner som ønsker å stille som folkevalgte. I Emerge California forteller leder Maimuna Syed om voldsom pågang etter valget av Donald Trump.

De har fått 87 prosent flere påmeldinger, og har nå 550 kvinner som har begynt den omfattende påmeldingsprosessen, forteller Syed. Organisasjonen har arbeidet for å få flere kvinner inn i politikken siden 2005. De har aldri sett lignende interesse.

– Vi spør alltid om kvinnenes motivasjon, hvorfor de ønsker å stille til valg nå. De pleier å gi personlige forklaringer, om timing og livssituasjon. Denne gangen har alle svart én av tre alternativer: Hillary Clinton, Donald Trump eller valgresultatet i 2016, sier Syed.

Hun tror også metoo-kampanjen mot seksuell trakassering, som startet i Hollywood i California for et knapt år siden, har vært med på å bevisstgjøre kvinner og motivere flere til å stille.

– Jeg vil si som Hillary Clinton pleide å si «Det er fint å endre hjerter og sinn, men det er mer effektivt å endre politikken». For å endre politikk, trenger vi bedre representasjon, sier Syed.

Langt nede

Det er flere kvinner i nasjonalforsamlinger i verden i dag enn noen gang tidligere i historien. Likevel utgjør kvinnene fortsatt mindre enn én av fire folkevalgte. Ifølge tall fra Verdensbanken, er gjennomsnittet 23,65 prosent kvinner i verdens nasjonalforsamlinger.

Med bare 19 prosent kvinner i Kongressen, ligger USA dermed godt under gjennomsnittet i verden, og langt under andre vestlige land. (Til sammenligning ligger Norge på 12. plass med 40 prosent kvinner, mens Rwanda er på 1. plass med 61 prosent).

USA har aldri hatt et kvinnelig statsoverhode, og selv i den svært progressive delstaten California, har de aldri hatt noen kvinnelig guvernør. Også minoriteter er sterkt underrepresentert i amerikansk politikk, sier Maimuna Syed. Derfor jobber de for å rekruttere minoritetskvinner. I dag er 55 prosent av kvinnene som får hjelp og trening til å stille til valg nettopp minoritetskvinner.

Vinner like mye

Det er ingen som snakker om kjønnskvotering i en kultur der individualismen står sterkt. Selv ikke på venstresiden er dette et tema, sier Maimuna Syed. Samtidig tror hun det største hinderet for kvinner i USA er fordommer, både fra politiske kommentatorer og maktpersoner i partiene.

– Velgere er mer åpne enn ekspertene. Vi ser at når vi får kvinner på valgseddelen vinner de i like stor grad som menn. De samler inn penger, og skaper nettverk. Det er ikke kvinnene det står på, sier Syed.

Hun sier den viktigste ressursen de gir kvinner som vil stille til valg er søsterskap med alle de andre kandidatene.

– De stiller opp for hverandre og er aldri alene. Det er en enorm styrke i det, sier Syed, som minnes valgnatta i 2016 med gru. Hun vemmes over de mange kvinne- og innvandringsfiendtlige utsagnene til sittende president Donald Trump.

Fra hat til håp

Likevel er framtida lys, tror Syed. De mange kvinnene som organiserer seg nå og vil jobbe for endring, kan ikke stanses.

– I USA ser vi nå hatefull retorikk mot kvinner og innvandrere på et nasjonalt nivå, men på lokalnivå ser vi en oppblomstring av håp.

Rebecca Bauer-Kahan har trua. 39-åringen har startet den helt avgjørende pengeinnsamlingen, som ofte blir beskrevet som et hinder for folk – ofte kvinner – uten et bredt politisk nettverk. Det har gått overraskende bra, sier Bauer-Kahan, som tror på seier i november

– Ja, jeg tror jeg kommer til å vinne.

Her har kvinner mest (formell) makt

1. Rwanda: 61 prosent

2. Bolivia: 53 prosent

3. Cuba: 53 prosent

4. Island: 49 prosent

5. Nicaragua: 44 prosent

6. Sverige: 38 prosent

7. Mexico: 43 prosent

8. Finland: 42 prosent

9. Sør-Afrika: 42 prosent

10. Senegal: 42 prosent

11. Namibia: 41 prosent

12. Norge: 40 prosent

13. Mosambik: 40 prosent

14. Spania: 39 prosent

15. Frankrike 39 prosent

16. Argentina: 39 prosent

17. Etiopia: 39 prosent

18. Belgia: 38 prosent

19. Angola: 38 prosent

20. Ecuador: 38 prosent

21. Danmark: 37 prosent

22. Tyskland: 37 prosent

23. Slovenia: 37 prosent

24 Tanzania: 36 prosent

25. Burundi: 36 prosent

26. Nederland: 36 prosent

Costa Rica: 35 prosent

Portugal: 35 prosent

Hviterussland: 35 prosent

USA: 19 prosent.

Kilde: Verdensbanken: https://data.worldbank.org/indicator/SG.GEN.PARL.ZS?locations=US & year_high_desc=true