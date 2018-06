Verden

Nyvalg innen ett år kan bli utfallet i Spania etter regjeringsskifte: Etter seks og et halvt år som statsminister er det kroken på døra for Mariano Rajoy og hans konservative Partido Popular (PP). Rajoy ble felt i et mistillitsforslag fremmet av Sosialistpartiet (PSOE), der 180 av de 350 representantene i nasjonalforsamlingen stemte for mistillit, mens 169 representanter stemte mot, og én avsto.

Spanias lov sier at partiet som stiller mistillitsforslaget skal ha statsministerjobben. Dermed går jobben til Sosialistpartiets leder Pedro Sanchez (46), som vil lede en mindretallsregjering.

Les også: Slutt på spansk floke

Korrupsjon

Den avgåtte statsminister Mariano Rajoys parti har i mange år stått i sentrum for en rekke korrupsjonsanklager. Nå var det til slutt nettopp en av landets største korrupsjonsskandaler, den såkalte Gürtel-saken, som felte regjeringen. En rekke tidligere medlemmer av PP ble nylig dømt i saken.

Blant annet ble tidligere partisekretær, Luis Barcenas, dømt til 33 års fengsel for å ha mottatt bestikkelser, for hvitvasking av penger og skattekriminalitet. Barcenas var en av 29 personer som ble dømt i saken, skriver BBC. Saken dreide seg om hemmelig partifinansiering i perioden fra 1999 til 2005, og PP er dømt til å betale tilbake 2,4 millioner kroner som urettmessig har gått til partiet.

Les også:Flertall for mistillitsforslag mot Rajoy

Historisk

63-år gamle Rajoy er den første spanske statsministeren som må gå av på grunn av mistillit siden demokratiet ble gjeninnført etter diktatoren Francos fall i 1975.

– Det er en ære å forlate et Spania som er bedre enn det jeg tok over, sa Rajoy.

Både PP og Sosialistpartiet, som er de to tradisjonelt viktigste partiene i Spania, er blitt beskyldt for korrupsjonskultur i mange år. Det er en av grunnene til at begge disse partiene har mistet velgere til andre partier de siste årene.

Det har ført til at stemmene de siste årene hovedsakelig har spredt seg på fire partier. Sentrumspartiet Ciudadanos og det radikale Podemos har sanket mange stemmer.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Svake sosialister

Det er altså et svakt Sosialistparti som nå tar over regjeringsmakten. Partiet har kun 84 av 350 plasser, men fikk støtte til mistillitsforslaget av Podemos, uavhengighetspartier fra Catalonia og et baskisk nasjonalistparti.

Sanchez tar over som statsminister til tross for at partiet hans i begge de to siste valgene har gjort det langt dårligere enn tidligere. Han har vært leder for partiet siden 2014, men var ute en periode. Han måtte gå av som leder i 2016 på grunn av intern strid da han nektet å gi sin støtte til Rajoy for å sikre en regjering i Spania. Han ble valgt igjen i fjor sommer.

– Nyvalg innen 12 måneder er det mest sannsynlige utfallet, sier Antonio Barroso, analytiker ved Teneo Intelligence, ifølge The Guardian.