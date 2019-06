Flere andre afrikanske land, blant dem Kenya og Rwanda, har tidligere innført lignende forbud i et forsøk på å få bukt med forsøpling.

Bedrifter som fortsetter å produsere bæreposer av plast i Tanzania risikerer opptil 3,5 millioner kroner i bøter, eventuelt to års fengsel for bedriftseieren.

Personer som blir pågrepet, bærende på slike plastposer, vil få bøter på drøyt 110 kroner, opplyser en talsmann for regjeringen.

Myndighetene i Dar-es-Salaam har de siste to ukene samlet inn 200 tonn med plastbæreposer i forkant av forbudet, som trådte i kraft 1. juni.

Miljøvernere jubler over det nye forbudet og myndighetenes engasjement i saken.

– Plast er den fremste forurenseren og dreper miljøet lydløst. Det tar over 100 år før en plastpose er brutt helt ned, sier lederen for World Wide Fund for Nature (WWF) i Tanzania, Amani Ngusaru.