Tallet på drepte stiger i El Paso

Politiet i El Paso opplyste mandag at en av de sårede etter masseskytingen var død, men uten å oppgi noen detaljer.

Noen timer senere opplyste legen Stephen Flaherty ved Del Sol Medical Center at ytterligere en person var død av skuddskader.

Tallet på dødsofre etter massakren er dermed kommet opp i 22, og ifølge myndighetene ble over 25 andre såret av den 21 år gamle antatte gjerningsmannen. (NTB)



Lørdagens skytemassakre i El Paso i Texas kostet minst 22 mennesker livet. Foto: AP / NTB scanpix