Tallet på døde stiger etter vulkanutbruddet i Guatemala

Verden

I tillegg er 46 personer rapportert skadd, de fleste av dem alvorlig, ifølge David de Leos, talsperson for katastrofemyndighetene i landet (Conred).

Redningsarbeidere har hele dagen mandag søkt etter savnede etter at vulkanen Fuego hadde utbrudd søndag morgen. Vulkanen er en av de mest aktive i Mellom-Amerika.

I letingen er 69 personer funnet døde, mange av dem barn. Alle de døde er funnet i landsbyene Los Lotes og El Rodeo, men kun 17 av dem er identifisert. Klokken 21.30 lokal tid opplyser myndighetene at søket er satt på vent fram til soloppgang tirsdag.

– En elv av lava

Ifølge Sergio Cabañas, leder for Conred, er opp mot to millioner mennesker berørt av utbruddet. Flere byer og områder med dyrket mark er dekket av et tykt lag aske.

Rundt 3.000 personer er evakuert fra flere bygder rundt vulkanen, samt fra byen Antigua Guatemala. Mye av redningsinnsatsen har så langt vært konsentrert rundt El Rodeo, som ifølge Cabañas ble rammet av en «elv av lava».

Hvor mange som er savnet etter utbruddet, har ikke myndighetene tall på.

Savnede barn

President Jimmy Morales har erklært tre dagers landesorg og innført unntakstilstand i tre områder nær vulkanen.

Et stort antall politifolk, soldater og mannskap fra Røde Kors ble mandag sendt ut for å delta i redningsarbeidet. En AFP-journalist forteller om desperat leting i en voldsom varme. Enkelte steder er den størknede lavaen fortsatt så varm at skoene til redningsmannskapene smelter.

Lavastrømmen har en temperatur på om lag 700 grader celsius, opplyser Guatemalas seismologiske institutt. Bilder fra de rammede områdene viser forbrente menneskekropper og dyr liggende på bakken. Planter, trær, gater, biler og bygninger er dekket av grå aske.

– Jeg vil ikke reise. Jeg vil dra tilbake, men det er ikke noe jeg kan gjøre for å redde familien min, forteller 48 år gamle Eufemia Garcia gråtende. Kvinnen har ikke hørt noe fra moren sin, de tre barna, nevøene eller søsknene.

Frykter flere utbrudd

Vulkanen ligger 44 kilometer sørvest for hovedstaden Guatemala by. Fra sine 3.763 meter over havet sendte den ut store mengder aske og lava over de nærliggende områdene da utbruddet startet søndag morgen.

Fjernsynsbilder viste lavastrømmer som ødela ei bru og som etterlot seg avsvidde landskap og satte bygninger i brann. Lokale landbruksarbeidere, dekket av aske, løp for livet for å komme seg unna.

Utbruddet varte i rundt 16 timer, men myndighetene advarer mot nye utbrudd. Derfor opprettholdes alle nødvendige tiltak.

– Denne gangen ble vi reddet, men ikke ved neste utbrudd, sier 52 år gamle Efrain Gonzales, som sitter på gulvet i et evakueringssenter i byen Escuintla, der han ble sendt sammen med sin kone og deres ett år gamle datter. Gonzales forteller oppgitt at han har ytterligere to barn, en fireåring og tiåring, som begge er savnet. De var fanget i hjemmet, som ble overstrømmet av varm gjørme som rant ned fra vulkanen.

Andre utbrudd i år

Utbruddet er det andre store fra denne vulkanen så langt i år. Ved forrige utbrudd i begynnelsen av februar sendte vulkanen aske 1,7 kilometer opp i lufta.

I september 2012 måtte 10.000 mennesker evakueres da den samme vulkanen hadde utbrudd, og også i februar 2015 måtte flyplassen i Guatemala by stenges som følge av utbrudd fra Fuego-vulkanen.

Guatemala har flere vulkaner, hvorav to andre er aktive. Den ene av dem, Pacaya, ligger kun 20 kilometer fra hovedstaden. (NTB)