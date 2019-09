Men Talibans talsmann Zabihullah Mujahid sier at Taliban likevel vil holde døra åpen for framtidige forhandlinger.

«Vi tror fortsatt at USA kommer tilbake til dette standpunktet. Vår kamp de siste 18 årene burde ha vist amerikanerne at vi ikke er fornøyd før vi ser slutten på okkupasjonen», sier Mujahid i en pressemelding.

Han sier at de hadde ferdigstilt en avtale med USA som skulle åpne for at USA innleder tilbaketrekningen fra Afghanistan mot sikkerhetsløfter fra Taliban.

Begge parter var klar til å kunngjøre avtalen da Trump sent lørdag plutselig tvitret at forhandlingene var avlyst på grunn av et Taliban-angrep i Kabul torsdag der tolv mennesker, inkludert en amerikansk soldat, ble drept.

Planen var at det skulle holdes et hemmelig møte med utsendinger fra Taliban på presidentens landsted Camp David utenfor Washington denne helgen.

Taliban avviser begrunnelsen hans og sier at den viser at han verken har erfaring eller tålmodighet.

«Amerikanerne blir mer skadelidende enn noen andre» av Trumps beslutning, der det også heter at USAs troverdighet blir skadet, og at beslutningen vil føre til flere tapte liv og økonomiske tap.