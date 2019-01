Syriske flyktninger hardt rammet av uvær i Libanon

Telt står under vann, veier er ødelagt og tusenvis av syrere er på nytt drevet på flukt etter vinterstormen Normas herjinger.

– Vi var veldig redde for at den sterke vinden skulle blåse teltene våre over ende. Teltet lekket som en sil og vi måtte flytte oss rundt inne i teltet mens vi prøvde å sove, forteller en syrisk kvinne til Flyktninghjelpens team på bakken.

Libanon er hjem for rundt 1,5 millioner syriske flyktninger og over halvparten av dem lever i bunnløs fattigdom, mange i telt på sjuende året.

LES OGSÅ: Desperate afghanske foreldre tvinges til å «selge» barn for å betale gjeld og mat: De fleste av dem er jenter og ender opp som barnebruder

Hardt rammet

Minst 10.000 flyktninger ble hardt rammet av uværet, og 70.000 andre er ifølge FN sårbare. Halvparten av teltene de bor i er i elendig forfatning, og mange sliter med å holde seg varme og tørre.

– Vi var veldig redde for at den sterke vinden skulle blåse teltene våre over ende. Teltet lekket som en sil og vi måtte flytte oss rundt inne i teltet mens vi prøvde å sove, forteller en syrisk kvinne til Flyktninghjelpens team på bakken.

– Store snømengder har allerede ødelagt telt og forårsaket store oversvømmelser, og mange flyktninger har måttet evakuere, forteller Giovanni Rizzo, som leder hjelpeorganisasjonens virksomhet i Bekaadalen.

LES OGSÅ: I over fem år er flyktninger og asylsøkere til Australia blitt holdt på øya Nauru: – Mennesker går i oppløsning rett foran øynene våre

Frykter mer uvær

Vinteren er langt fra over i området, der mange av flyktningene befinner seg over 1.000 meter over havet, og hjelpeorganisasjoner som Flyktninghjelpen ruster seg for mer uvær.

– Vi forsøker nå sammen med lokale myndigheter og andre humanitære aktører å bistå flyktningene. Flere veier har vært stengt og ufremkommelige på grunn av snø og flom. Gravemaskiner er tatt i bruk for å åpne veiene slik at teamene våre kan nå fram til de hardest rammede områdene, forteller Rizzo.

5,6 millioner syrere har ifølge FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) flyktet fra landet siden krigen brøt ut, og 6,6 millioner er på flukt i eget land.

Mange av flyktningene lever under svært vanskelige forhold, med lite mat og elendige boforhold.

LES OGSÅ: FN-rapport slår alarm om migrant-voldtekter i Libya: Et overveldende flertall av alle kvinner som passerer gjennom Libya i håp om å nå Europa, blir voldtatt eller vitne til seksuelle overgrep

Satte fyr på seg selv og barna

I Rukban øst i Syria satte en 28 år gammel desperat mor fyr på seg selv og de tre barna sine i en flyktningleir søndag, etter at hun i tre dager forgjeves hadde forsøkt å skaffe mat til familien, forteller en talsmann for leiren til DPA.

Andre flyktninger kom til og fikk slokket brannen, og alle fire er sendt til sykehus. 28-åringen og det yngste barnet er kritisk skadd, mens de to andre barna slapp fra dramaet med mindre skader.

I fjor døde minst 20 mennesker som følge av mangel på helsetilbud i leiren, ifølge talsmenn.