Syria-plan ryster allierte

Iran og Russland, det syriske regimets nærmeste allierte, gleder seg som ventet over en forestående amerikansk tilbaketrekning.

Donald Trump gjør en riktig beslutning ved å trekke USAs soldater ut av Syria, mener Russlands president Vladimir Putin.

– Hvis USA har bestemt seg for å trekke tilbake sin styrke, så gjør de det riktige, sa Putin til pressen i Moskva i går.

Russland har lenge framholdt at USAs tilstedeværelse i Syria er uberettiget fordi den ikke er klarert i FNs sikkerhetsråd eller godkjent av regjeringen i Damaskus.

Norge advarer

Russerne er en nær alliert av regimet og snudde borgerkrigen i Bashar al-Assads favør da de gikk aktivt inn i krigen i starten av 2015. Putin påpeker at det gjenstår å se om USA gjennomfører planen.

Norges utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) advarer derimot USA om risikoen ved å trekke seg ut av Syria. Storbritannia og Frankrike advarer også om at kampen mot IS ikke er over.

Bekymringsbrev

Søreide påpeker at selv om mye av den territorielle kampen mot IS er vunnet, er det fortsatt mange lommer igjen med IS-krigere

– Risikoen for at de kan få et sterkere fotfeste igjen, er absolutt til stede, sa Søreide til NRK etter å ha møtt USAs utenriksminister Mike Pompeo i Washington onsdag.

Pentagon har ikke bekreftet at en full tilbaketrekning er i gang, men sier de går inn i en «ny fase» i kampen mot IS.

Amerikanske senatorer, blant dem flere sentrale republikanere, har sendt et brev til Trump der de ber ham innstendig om å ombestemme seg.

En tilbaketrekning nå vil være et forhastet og kostbart feilgrep, fastslår blant andre republikanerne Lindsey Graham og Marco Rubio.

Amerikanerne har siden 2014 ledet en bred militærallianse mot IS hvor Norge og en lang rekke andre land deltar. (NTB)