Sverigedemokraternas brakvalg gir kaos i svensk politikk

Verden

Sverigedemokraternas brakvalg gjør at to blokker er blitt til tre. Nå venter vriene regjeringssamtaler, og svenskene må leve i uvisshet om hvem som skal styre.

Jubelen sto i taket på Sverigedemokraternas valgvake på nattklubben Kristall da partiets kjemperesultat var klart. Partiet får 17,7 prosent av stemmene. Det er et kjempehopp fra 2014, men litt under det et gjennomsnitt av meningsmålingene ga bud om.

– Vi styrker vår posisjon som vippeparti, vi øker antallet mandater og vi kommer til å få økt innflytelse, sa Åkesson da han like før klokken 23 kom på scenen til taktfaste heiarop fra partiaktivistene.

Han hadde følgende beskjed til konservative Moderaternas partileder:

– Nå er det virkelig opp til Ulf Kristersson å bevise hvordan han vil bytte regjering. Velger han da Stefan Löfven eller Jimmie Åkesson? Nå vil jeg ha et svar på det spørsmålet, sa SD-lederen.

– Vi er valgets vinnere. Nå skal vi skaffe oss innflytelse over svensk politikk på ordentlig, slo Åkesson fast, før han inviterte Kristersson til samtaler om hvordan «landet skal styres i fremtiden».

– Mot maktskifte

Med 95 av de 6.000 valgkretsene ferdigtelt hadde de rødgrønne ved 23.30-tiden søndag kveld en knapp ledelse over Alliansen, med 40,6 mot 40,3 prosent av stemmene. I antall mandater lå de to blokkene helt likt, med 143 mandater hver, og med SD på vippen med 63 mandater.

Sverigedemokraterna så ut til å bli slått av Moderaterna i kampen om å bli landets nest største parti. Oppslutningen for SD ser ut til å ende på i underkant av 18 prosent, mens Moderaterna lå an til å få 19,6 prosent.

Valgutfallet gjør det sannsynlig, men ikke selvsagt at den rødgrønne regjeringen til sosialdemokraten Stefan Löfven blir byttet ut, mener professor Tommy Möller ved Stockholms universitet.

– Slik det ser ut nå, peker det mot et maktskifte. Alliansen ser ut til å kunne bli noe større enn de rødgrønne partiene, sa han til NTB da valgdagsmålingene ble kjent.

Hva gjør sentrum?

Grovt sett holdt det samme bildet seg utover valgkvelden, selv om det endelige valgresultatet så ut til å tippe blokkseieren i rødgrønn favør.

– For regjeringsspørsmålet er det heller ikke avgjørende hvilken blokk som blir størst, men hvilken regjering som kan dannes med utgangspunkt i valgresultatet, understreker Möller.

– Det kommer til å bli vanskelig for Alliansen å danne regjering, selv om det er mest sannsynlig. Det forutsetter nemlig at man vil regjere med passiv støtte fra Sverigedemokraterna, noe som er vanskelig for Centerpartiet og Liberalerna med tanke på det man har sagt i valgkampen.

De to sentrumspartiene har i valgkampen distansert seg fra SD. Spørsmålet nå er hva som skjer når støvet har lagt seg, og de vanskelige regjeringssamtalene tar til.

Kjempenes fall

Begge de to tradisjonelt sett største partiene i Sverige går kraftig tilbake i årets valg. Socialdemokraterna har styrt Sverige sammen med Miljöpartiet de siste fire årene, men har ikke klart å omsette svært gode økonomiske tider i økt oppslutning.

Partiet fikk i 2014 støtte fra 31 prosent og ser nå ut til å få støtte frai overkant av 28 prosent. Det er noe bedre enn gjennomsnittet av meningsmålingene på forhånd tydet på, men likevel et historisk svakt resultat.

Også Socialdemokraternas tradisjonelle hovedmotstander Moderaterna går kraftig tilbake fra forrige valgs oppslutning på 23,3 prosent.

For øvrig gjorde både Vänsterpartiet, norske SVs søsterparti, og Centerpartiet gode valg med støtte fra henholdsvis knappe 8 og 8,6 prosent av stemmene ved 23-tiden. Også Kristdemokraterna kunne si seg godt fornøyd med en oppslutning på godt over 6 prosent. (NTB)