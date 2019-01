Erik Wennström er politiker for Sverigedemokraterna i en kommune i Värmland og delte et bilde på Facebook med teksten «Christer Petterson, hvor er du når Sverige trenger deg??», skriver NTB.

– Det er veldig upassende å legge ut saker med dette innholdet, sier distriktsordfører Runar Filper (SD) til Aftonbladet.

Les også: Fire kvinner dømt for å sette ut vann og mat til migranter

– Det er ironi

Sveriges Television (SVT) konfronterte SD-politikeren Erik Wennström, som innledningsvis mente innlegget var en spøk.

– Det er ironi, jeg delte det fordi 10.000 andre har gjort det. Det er veldig mange som a\har delt det, ikke bare sevrigedemokrater, sa Wennerström til SVT.

Han delte bildet etter at det ble kjent at Socialdemokraternas Stefan Löfven fortsetter som statsminister i Sverige. Christer Petterson ble i 1989 dømt for drapet på statsminister Olof Palme, men ble frikjent i ankesaken senere samme år.

Les også: Stefan Löfven får fortsette som Sveriges statsminister

Medieoppslag

Saken har fått mye opmerksomhet i Sverige og Erik Wennerström valgte til slutt å trekke seg.

Det er en beslutning vi har tatt sammen etter samtaler i går. Det er beste, selvsagt, er å ta konseskvensene av sine handlinger og trekke seg fra sine oppdrag ettersom det rimer dårlig med tilltitsoppdrag i politikken, sier distriktsordfører Runar Filper til Aftonbladet.

Lest denne?: Tinder i gamledager: «Glad i å pule, ikke for opptatt av utseendet»