Statlige Teracom drifter det svenske bakkenettet for radio og TV fra Kaknästornet, og myndighetene mener derfor at sikkerheten må skjerpes.

Besøkende har mot å løse billett kunnet besøke 30. etasje i tårnet, der det både er god utsikt, restaurant og kafé.

– Vi ønsker ikke at den virksomheten som drives fra tårnet, skal utsettes for eventuelle trusler, sier Teracoms sikkerhetssjef Johan Petersson.

Et hevet sikkerhetsnivå i Sverige, samt økt interesse for virksomheter som Teracom fra andre lands etterretningstjenester, gjør at tårnet nå stenges for godt for besøkende.

– Vi har trukket den slutningen at det ikke er lurt å kombinere den virksomheten vi bedriver med å ha publikumsvirksomhet i tårnet, sier Petersson.

