Sverige fordømmer Kinas pågripelse av forlegger

Gui Minhai (53) ble 20. januar pågrepet på dramatisk vis på et tog, da han var på vei til et møte med en lege på den svenske ambassaden i Beijing. Han var i følge med to svenske diplomater da et titall sivilkledde politifolk slo til og førte ham bort.

Utenriksminister Margot Wallström fordømmer pågripelsen og anklager Kina for å opptre i strid med grunnleggende internasjonale regler for konsulær virksomhet.

– Den nåværende situasjonen reiser også spørsmål om håndteringen av rettsstatens prinsipper, deriblant forbudet mot vilkårlig frihetsberøvelse. Vi krever at vår landsmann får mulighet til å treffe svensk diplomatisk og medisinsk personell og at han slippes fri slik at han kan gjenforenes med sin datter og familie, heter det i en uttalelse fra Wallström.

Ingen kontakt

Gui Minhais datter Angela Gui har ikke hatt kontakt med faren siden pågripelsen 20. januar.

– Jeg håper at Sverige og andre regjeringer presser på så hardt som mulig. Jeg vil at de tar opp de faktiske konsekvensene i stedet for bare å gjenta hvor uakseptabelt dette er, sier hun.

Kinesiske myndigheter hevder ifølge Sverige at Gui er mistenkt for å ha delt hemmeligstemplet informasjon med svensk ambassadepersonell og for å ha møtt dem uten tillatelse.

Forsvant i Thailand

Gui Minhai forsvant i oktober 2015 på mystisk vis fra ferieboligen sin i Pattaya i Thailand. Gui drev på denne tiden de to forlagene Mighty Current og Causeway Bay i Hongkong.

Han ble knyttet til utgivelse og salg av det som kunne oppfattes som regimekritiske og satiriske bøker som stilte ledelsen i Beijing i et dårlig lys.

I januar 2016 dukket Gui plutselig opp på kinesisk TV og fortalte at han frivillige hadde reist til Kina for å sone straff for en trafikkulykke han hadde vært innblandet i. Verken datteren eller andre i bekjentskapskretsen hans hadde hørt om noen slik ulykke.

I oktober i fjor ble det kjent at han var løslatt, men ifølge datteren ble han satt i en mild form for husarrest i Ningbo. Politiet der skal ha fulgt nøye med på ham. (NTB)